Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ahmet Esref Fakibaba, ministar prehrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske danas nakon sastanka u Sarajevu izrazili su nadu da će trgovinska razmjena dvije zemlje uskoro iznositi milijardu dolara, što je zajednički cilj.

“Razgovarali smo o nekoliko važnih tema koje se tiču poljoprivrednog sektora u BiH. Turska je jedan od najvažniji spoljnotrgovinskih partnera BiH. Obim razmjene u 2017. očekuje se da će biti 700 miliona dolara. Turska je među šest-sedam najvažnijih partnera. Jednu trećinu poljoprivrednih proizvoda i hrane izvozimo u Tursku. Imamo suficit, jer hrane i poljoprivrednih proizvoda izvozimo blizu 300 miliona konvertibilnih maraka, a uvozimo nešto više od 50 miliona“, kazao je Šarović, te dodao:



“To jasno pokazuje koliko je za nas značajan izvoz nekih proizvoda, kao što su jestivo i sirovo ulje, glutenski šećer, meso, brašno i žitarice. Naši potencijali nisu iscrpljeni zato smo iskoristili priliku i razgovarali o tim temama. Također, ministar Fakibaba je predložio da tokom godine, u zadnja tri mjeseca 2017., u Sarajevu organizujemo veliki poljoprivredni biznis forum, gdje bi ključni učesnici bili iz BiH i Turske, kako bi iskoristili priliku da unaprijedimo našu saradnju i dostignemo za dvije ili tri godine obim razmjene od milijardu dolara“.



Turski ministar Fakibaba istakao je da je tokom posjete BiH imao veoma plodonosne sastanke, tokom kojih je potvrdio da je u interesu Turske da BiH bude demokratska i cjelovita zemlja.



“BiH je na ovom prostoru Balkana i cijele regije strateški od ključne važnosti i jedna je od zemalja kojoj pridajemo najveći značaj. Vladavina demokratije i cjelovita BiH je za nas važna, ne samo zbog mira u regiji, nego i za mir u cijelom svijetu. Lično vjerujem, kao i ministar Šarović, da ćemo veoma brzo ostvariti naš cilj da obim naše razmjene bude milijarda dolara. I naš je cilj da tu našu razmjenu osjeti svaki građanin BiH i da to utiče na njegov standard i prosperitet“, naglasio je Fakibaba.



On je dalje kazao da Turska želi prosperitet cijele BiH, a da je jedan od indikatora koji to pokazuju preko 30 filijala Ziraat banke u BiH.



“Oni sa njihovim projektima podrške ekonomiji i TIKA sa svojim projektima, direktno ili indirektno utiču na razvoj u cijeloj BiH. Uvjeren sam da je ovo samo početak i da ću se sa kolegom Šarovićem često susretati u budućnosti. Sutra je susret naših i bh. stručnjaka, a do kraja godine se radujemo susretu na poslovnom poljoprivrednom forumu koji će se održati u Sarajevu. Za nas je ono što se dešavalo 15. jula prošle godine bio jedan veliki udarac i veliko zlo. Iskoristio sam priliku da se ministru Šaroviću zahvalim na podršci koju nam je pružila BiH u teškim danima. Uvjereni smo da će podrška Turskoj u borbi protiv terorističke organizacije FETO biti na isti način nastavljena“, rekao je Fakibaba.



Šarović je kazao da su pregovori oko izmjena Ugovora o slobodnoj trgovini između BiH i Turske u veoma teškoj fazi i to iz objektivnih razloga, posebno u oblasti poljoprivrede. Prema njegovim riječima BiH u toj oblasti bilježi sjajne rezultate, pa je tako izvoz iz BiH pet puta veći neki uvoz iz Turske. Naravno, turska strana prati parametre uvoza i izvoza i stoga traži da se u sporazum za određene proizvode uvedu kvote, što je po Šaroviću sasvim opravdano. Međutim, dodaje da će bh. strana učiniti sve da na kraju dođe do što povoljnijeg Ugovora o slobodnoj trgovini.



“Moj cilj je bio da u saradnji sa Turskom da povećamo naš obim razmjene, posebno u oblasti poljoprivrede. U tom smislu koristim priliku da je 2012. godine izvoz poljoprivrednih proizvoda i hrane u Tursku bio 12 miliona konvertibilnih maraka, a da je taj iznos u 2016. dostigao 270 miliona sa procjenom da će ove preći 300 miliona. To treba naglasiti, kao i da je izvoz četiri puta veći od uvoza poljoprivrednih proizvoda i hrane iz Turske u BiH“, rekao je Šarović i nastavio:



“Prioritet ovog ministarstva biće i dalje jačanje saradnje. Jedno od važnih pitanja je izvoz mesa i reći ću da je ministarstvo obezbijedilo kroz pregovore sa turskom stranom izvoz iskoštenog mesa od 2015. do 2017. godine. Obećali smo da se izvoz vrši kopnenim putem preko Bugarske i taj prvi konvoj je krenuo 14. jula ove godine. Sve ostalo je na turskoj strani, i to želim da naglasim, jer je ranije bilo drugih pitanja koja se tiču raspisivanja tendera, odabira izvoznika i druge stvari. Sve je to u nadležnosti, jer BiH ima poznatog kupca, a to je nadležna turska direkcija, što olakšava ukupni aranžman“.



Istakao je da je od starta aranžmana prije mjesec dana izvezeno u Tursku preko 1.300 tona iskoštenog mesa i da u tom smislu otkupljeno je 3.500 bikova, i to preko 70 posto iz RS-a, a ostatak iz FBiH. Šarović je kazao i da BiH očekuje više turskih investicija u ekonomiju. Po njemu saradnja u trgovini je na visokom nivou, te da je sada potrebno preusmjeriti se na investicije u BiH.



Turski ministar Fakibaba tokom dana se sastao i sa Šemsudinom Dedićem, ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Federacije BiH i Edinom Ramićem, federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica.



Zvaničnu posjetu BiH Fakibaba je zaključio susretom sa Denisom Zvizdićem, predsjedavajućim Vijeća ministara BiH, koji je uslijedio nakon razgovora sa Šarovićem.





