U subotu, 15. jula s početkom u 10 h na Vilsonovom šetalištu, održat će se „Trka za demokratiju - 15. juli“, kratka utrka humanitarnog karaktera.

Foto: 24sata.info

Generalni pokrovitelji trke Ambasada Republike Turske u BiH, Turkish Airlines - Predstavništvo u BiH i ZiraatBank, po prvi put pripremaju utrku za sve generacije kojom se želi ukazati na bitnost društvene solidarnosti i humanosti, te će nekoliko bh. građanki i građana koji imaju potrebu dobiti invalidska kolica.

Želeći da istaknu značaj društvene solidarnosti i humanosti i da pomognu bh. građanima, generalni pokrovitelji „Trke za demokratiju – 15. juli“ u saradnji sa udruženjima Pomozi.ba i Balkanska platforma inkluzije, organizacijama civilnog društva koje aktivno djeluju na polju humanitarnog rada u BiH, a na osnovu njihovog istraživačkog rada na terenu odabrani su dobitnici invalidskih kolica koja će im biti dodijeljena na sam dan utrke. Okupljajući predstavnike svih generacija cilj utrke je slanje poruke podrške svim narodima širom planete koji promovišu vrijednosti mira, demokratije, solidarnosti i humanosti.

Dužina brze i ravne staze, koja vodi kroz lijepo i mirno Vilsonovo šetalište, je 3,5 kilometara. Start i cilj su ispred Ambasade Republike Turske i očekuje se oko 500 učesnika. Učešće je besplatno a donja starosna granica je 10 godina, može se brzo preći šetnjom tako da je dostupna i osobama koje ne treniraju redovno.

Pobjednicama i pobjednicima pokrovitelji utrke: Ambasada Republike Turske u Sarajevu, Turkish Airlines - Predstavništvo u BiH, ZiraatBank, TIKA, Institut Yunus Emre te Grad Istanbul pripremili su vrijedne nagrade i poklone. Nagradni fond iznosi 1000, 500 i 250 KM za prva tri mjesta u muškoj i u ženskoj kategoriji, a za prvoplasirane učesnike i učesnice Turkish Airlines je pripremio i poklon avio karte za bilo koju destinaciju u Republici Turskoj.

Svi zainteresovani mogu jednostavno učestvovati na ovoj humanitarnoj utrci, dovoljno je doći na štand i preuzeti startni broj, i to 14.7. (petak) od 16:00 do 20:00h na štandu u BBI Shopping Centru 3. sprat, i 15.7. (subota) od 09:00 do 09:45h u zoni starta/cilja trke. Trkači i trkačice će dobiti specijalnu poklon majicu prilikom podizanja brojeva kao i osvježenje pri prolasku kroz cilj.

Više informacija o utrci na linku ovdje.

(24sata.info)