Sedmogodišnji Ajdin Žigonja još jednom treba pomoć svih dobrih ljudi. Ljekar klinika Acibadem obavijestio je njegove roditelje da je pregledom snimka utvrdio kako je jedan od nosećih šarafa na kičmi, mjestu gdje mu je urađena operacija početkom ove godine.

"Jako smo potreseni jer čekamo odluku da vidimo koliko je hitno i može li se čekati do 12. septembra za kada je zakazana operacija noge pa da se i taj zahvat uradi. Našeg Ajdina vi niste ostavili, puno puta ste pomogli i molim vas pomozite mu, borite se s nama kao i do sada", napisao je njegov otac Elvis.



Ljekari su kazali kako ne bi trebalo doći do povećanja troškova, ali nisu sigurni. Operacija lijevog skočnog zgloba koštat će 10.000 eura. Porodica moli sve dobre ljude da pomognu.



Za uplate iz BiH

Intesa SanPaolo Banka

Na ime: Ajdin Zigonja

Racun banke:154-001-00000019-10

Broj tekuceg racuna: 915791Z1Z66413.



Za uplate iz inostranstva:

Intesa Sanpaolo Banka, Obala Kulina bana, 71000 Sarajevo.

Primatelj: Ajdin Zigonja, Reisa Causevica 11

IBAN:BA391542019991579154

SWIFT: UPBKBA22



Za više informacija kontaktirajte oca Elvisa na broj telefona +38762062226 ili na Facebook grupi "POMOZIMO AJDINU ZIGONJI".

