Lider HDZ-a 1990 za Oslobođenje govori o stanju unutar HNS-a, o krizi vlasti u državi i Hrvatima u RS-u, te koncertu Thompsona.

Ilija Cvitanović / 24sata.info

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović kaže kako odluku o tome da li će stranka čiji je vođa napustiti Hrvatski narodni sabor prepušta članstvu.



- Mogu kazati da sam, kao i većina članova stranke, mnogo puta rekao, a i sad ću ponoviti – da nisam zadovoljan radom HNS-a i odnosom prema strankama mimo HDZ-a BiH i njihovim članovima, ističe Cvitanović.



Šta biste osim odnosa Dragana Čovića i HDZ-a konkretno promijenili u HNS-u i šta je to s čim niste zadovoljni?



- Kontinuirano tražimo izmjene na određenim pozicijama unutar HNS-a. Na mjestu predsjednika Glavnog vijeća HNS-a morao bi sjediti netko iz Devedesetke, a ne gospodin Božo Ljubić koji nema legitimitet za to. To mjesto pripada nama i osobno bih volio znati koga gospodin Ljubić tamo predstavlja, poručuje Cvitanović.



Je li HNS privatno udruženje HDZ-a BiH i koristi li ga ta stranka kao smokvin list, zapitali su se nedavno u HDZ-u 1990. U saopštenju objavljenom na službenoj stranici, iz Devedesetke su upitali i šta je cilj “ponovne manipulacije HDZ-a BiH HNS-om i zašto je HDZBiH svojevoljno Klub hrvatskih stranaka u federalnom Parlamentu BiH prozivao klubom HDZ-a BiH - HNS-a?”.



Različiti stavovi



“Nije li HNS krovna organizacija hrvatskog naroda u BiH ili je barem trebala biti i nije li cilj HNS-a borba za političku ravnopravnost Hrvata u BiH? Na koncu, nije li HNS zamišljen kao nadstranačka organizacija i zašto je u posljednje vrijeme sve više smokvin list HDZ-a BiH? To su samo neka od pitanja na koja bi ozbiljna politička stranka koja predvodi vlastiti narod u mukotrpnom procesu borbe za jednakopravnost trebala odgovoriti, a naša je dužnost postaviti ih. Pitamo i zašto se pozivi na zasjedanje Sabora HNS-a, koje slučajno upućuju iz Središnjice HDZ-a BiH, prosljeđuju svim izabranim vijećnicima i zastupnicima stranaka s hrvatskim predznakom? Stječe se dojam da tim pozivima samo odrađuju formu i nastoje prikazati da su ostali na tragu prvotne ideje HNS-a koja to više očito nije”, poručili su iz HDZ-a 1990, a što je bio povod za današnji razgovor s predsjednikom Devedesetke Ilijom Cvitanovićem.



Napušta li HDZ 1990 Hrvatski narodni sabor?



- Imamo unutar stranke različite stavove i zahtjeve na svim razinama, a sve odluke koje će donijeti Devedesetka su odluke koje će donijeti stranačka tijela, a ne pojedinci. Tako da kao član, pa bio i predsjednik, na to pitanje ne mogu ponuditi konkretan odgovor. Mogu kazati da sam, kao i većina članova stranke, mnogo puta rekao, a i sad ću ponoviti - da nisam zadovoljan radom HNS-a i odnosnom prema strankama mimo HDZ-a BiH i njihovim članovima. Mi jesmo i trebamo biti jedan od stupova HNS-a, ali bez majorizacije od predsjednika. Nismo majorizirani samo mi već svi ostali subjekti s izuzetkom HDZ-a BiH. U svakom slučaju, odluku će donijeti organi stranke, a ona će, siguran sam, biti jednoglasna.



Kako komentarište krizu vlasti u BiH na gotovo svim nivoima?



- Kad se na samom početku u postizborno vrijeme vlast formira na način da se dijele fotelje, a ne na način da se ispune obećanja data građanima tijekom kampanje, onda je rezultat rada koalicije ovakav kakav je danas. Dakle, na sceni je sve ono na što smo upozoravali prigodom nastanka koalicije i formiranja vlasti na svim razinama u BiH. Zaustavljen je, nažalost, put BiH ka Europi, obećanja data građanima nisu ispunjena, a borbe za plijen i fotelje još traju. Imamo i stalne podjele koje za cilj nemaju rješenje, već stagniranje države. Vjerujem da će birači konačno prepoznati šta te politike rade već dvije decenije, odnosno da im zbog brojnih lažnih obećanja na predstojećim izborima konačno neće ukazati povjerenje.



Šta može HDZ 1990 na općim izborima naredne godine? Kakav lično rezultat očekujete?



- Nakon silnih turbulencija, stranka je danas potpuno stabilna, kako u kadrovskom, tako i u svakom drugom smislu i osobno vjerujem da će Devedesetka nakon izbora naredne godine biti nezaobilazan faktor prigodom formiranja vlasti na svim razinama.



Nedavno je u Mostaru održan koncert podrške haškoj šestorci na kojemu je nastupio hrvatski pjevač Marko Perković Thompson. Je li to bio prvi predizborni trik HDZ-a BiH?



- Nemojte oko toga politizirati. Trenutačno se vozim ka Posavini i u automobilu slušam Marka Perkovića Thompsona. O trenutku i povodu koncerta neka kažu i odgovaraju oni koji su ga organizirali. Ono što ja mogu i želim reći jeste da je Thompson omiljen među Hrvatima, pa i Hrvatima u BiH, a kad se detaljno sagledaju i analiziraju tekstovi njegovih pjesama, shvatit ćete da je riječ o pjevaču koji doista pjeva o domoljublju i širi ljubav. Te pjesme nikoga ne vrijeđaju i stoga ne vidim bitan razlog za ovoliko gorčine prema Thompsonu, pa i prema njegovom nastupu u Mostaru.



Dragan Čović je nedavno ponovo posjetio Banju Luku i sastao se s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom. Tom prilikom zaključeno je da vlast ne funkcioniše, a Čović je poslije izjavio da hrvatski ministri u Vijeću ministara neće podržati nijedno zakonsko rješenje u kojem nisu uvaženi stavovi iz RS-a.



- Svaki sastanak gospode Milorada Dodika i Dragana Čovića znači manje Hrvata u manjem bh. entitetu. Ja upravo putujem u taj entitet i tamo ću potpisati sporazum s Posavskom strankom o dugoročnoj suradnji na području entiteta.



Karte su poznate



Idem i u posjetu stranačkoj organizaciji s kojom ću pripremati strategiju i program s kojima ćemo nastupiti na narednim izborima. Nedavni lokalni izbori pokazali su kome Hrvati koji danas žive u manjem bh. entitetu najviše vjeruju i koga žele da ih predstavlja. Isto to očekujem na općim izborima naredne godine u Federaciji BiH. Hrvate u RS-u se ne smije zaboraviti ili zanemariti.



Nedavno je na bh. političkom nebu zaživjela još jedna stranka s hrvatskim predznakom na čijem čelu se nalazi Krešimir Zubak. Koji su njeni krajnji dometi i hoće li se njenom pojavom nešto značajno promijeniti kad je u pitanju hrvatski narod u BiH?



- Karte na političkoj sceni kad su u pitanju bh. Hrvati poprilično su poznate i zna se kako su podijeljene. Stranci koja ima kontinuitet u političkom djelovanju je teško osvojiti prostor, ali ćemo se truditi. Vidjet ćemo šta su ciljevi i kakva su programska opredjeljenja stranke Krešimira Zubaka i u tom kontekstu ćemo se odnositi prema njima.



Pribojavate li se da će nova stranka uzeti dio vaših glasova na narednim izborima?



- Ne bojim se! Mi rastemo i dalje ćemo rasti. Ostvarit ćemo bolji rezultat nego prije četiri godine. Vjerujem da smo mi stranka budućnosti.







(Oslobođenje)