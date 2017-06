Bosanski duh moramo očuvati, kaže muftija banjalučki, dr. Osman ef. Kozlić u intervjuu za INS, u kojem otvoreno govori o porukama minulog mjeseca ramazana i Bajrama, te izazovima koji su pred Bošnjacima u entitetu RS i diljem BiH, o njihovom stanju, o pošasti radikalizma i odlučnosti IZBiH da se bori protiv njega, ali i o posljednjim dešavanjima u Islamskoj zajednici u BiH.

Osman ef. Kozlić

Važne poruke je uputio muftija Kozlić. Njih treba iščitati i o njima razmišljati s uvjerenjem da se položaj Bošnjaka i BiH možda najbolje vidi izvan Sarajeva.



INS: Mjesec ramazan, mjesec istinske duhovnosti i odricanja u ime Boga je iza nas, a proslavili smo i Ramazanski bajram. Kakve su poruke nam ostaju?



MUFTIJA KOZLIĆ: Ramazanski bajram je, upravo zbog posta i velikog odricanja veliki blagdan, jedna velika radost. Što se tiče nas u IZBiH, širom BiH ramazanske aktivnosti su bile na visokom nivou. Druženja, iftari... Što se tiče područja Muftiluka banjalučkog, ja sam gotovo svaku večer bio u drugom gradu, primjerice s povratnicima u Kotor- Varoši, s povratnicima u Prnjavoru itd. Dobro je da su tim događajima prisustvovali i načelnici, recimo, Prnjavora i Kotor-Varoši.



Naše komšije Srbi, pravoslavci, odazivali su se našem pozivu da provedu zajedno s nama dio vremena, da s nama podijele radost iftara. Vjerske aktivnosti na području Muftijstva banjalučkog odvijale su se bez ikakvih problema i mi ssmo s radošću dočekali Bajram.



INS: Uvaženi muftija, u kakvom stanju Bošnjaci povratnici u RS, iako taj izraz poslije toliko godina treba uzeti s rezervom, jer su ti ljudi na svojim ognjištima, dočekali i proveli veliki blagdana Bajrama?



MUFTIJA KOZLIĆ: Dobro ste to primijetili, i ja s nelagodom izgovaram taj izraz povratnici i povratnički. Mislim da se mi više trebamo zvati građanima koji se trebaju osjećati svoji na svome. Kad je riječ o populaciji koja živi u bh. entitetu RS, najvažnije je da nema sigurnosnih problema. Gotovo nijedan, ni najmanji incident nije zabilježen. Sve se odvija po redu.



Štaviše, imali smo slučajeva da nam se pridružuju predstavnici vjerskih zajednica, crkava i lokalne vlasti drugih nacionalnosti. Naravno, možemo biti zadovoljni. Ako pitate u kakvom su halu povratnici, znate da stanje nije dobro u cijeloj državi. Kako pomoći povratnicima? Mi s pravom od drugih naroda tražimo da se daju prava našem narodu. Ta osnovna ljudska prava. Ali isto tako trebamo postaviti sebi pitanje jesmo li mi tim ljudima dali pravo koje im pripada.



Ja upravo to, naravno, s razlogom naglašavam zato što tamo živim s povratnicima, sa svojom porodicom, djecom, dijelim istu sudbinu s njima. Pokušajmo promijeniti našu svijest. Ako mi želimo da naša država BiH bude cjelovita i da Bosne ima na svakom njenom pedlju, kako se to kaže, onda se moramo više potruditi da tako zaista i bude.



INS: Gdje su Bošnjaci, kao narod, danas?



MUFTIJA KOZLIĆ: Generalno gledajući kakav je položaj Bošnjaka unutar BiH, mislim da se još nekako tražimo, kao da i ne znamo šta želimo, šta hoćemo... Pojedinačno i na globalnom planu, mi svi znamo reći da želimo u EU, u NATO, Evropu, ali imam osjećaj da unutar sebe, unutar naše domovine, kao da ne znamo šta hoćemo, da nismo sigurni kakvo bi ustrojstvo ove države i željeli, imajući u vidu da tu žive i drugi narodi.



Valja nam se više potruditi da BiH bude komotna za sve. Tako da, čini mi se, našoj politici, a to je ocjena mnogih analitičara, u posljednje vrijeme nedostaje inicijative. Kao da drugi preuzimaju inicijativu, kao da oni vode političke i druge procese, a mi na tom planu zaostajemo i moramo raditi da se to prevaziđe i promijeni.



INS: Gdje je onda izlaz?



MUFTIJA KOZLIĆ: Gledajući post kao ibadet u islamu, kojeg smo prakticirali tokom ramazana, koji je iza nas, on je, dakle, jedna vrsta detoksikacije, dijete, gdje mi postom kroz naš organizam izbacujemo toksine, otrove, štetne stvari... To su koristi posta za ljudski organizam.



Post ima višu i značajniju duhovnu dimenziju. Post treba da utječe na nas da pokušavamo mijenjati sebe, mijenjati pozitivno okruženje oko sebe. S tim u vezi, mislim da je za muslimana, kada govorimo o izbacivanju štetnih tvari, toksina iz sebe, neophodno da iz sebe izbacimo mržnju, zavist, loše misli... i da mislimo pozitivno, da gradimo i izgrađujemo društvo oko sebe.



To je značajno za BiH. Nama valja graditi društvo. Nema države, domovine, zemlje BiH dok ne izgradimo sebe i društvo. Na tome trebamo raditi sa svima kojima je BiH domovina i koji je doživljavaju kao svoju. Kroz post da iz sebe izbacimo ono što je negativno i da širimo ljubav i gledamo u budućnost.



INS: Istovremeno, a ne slučajno BiH se suočava sa svojevrsnim hibridnim ratom u kojem iz regiona stalno dolaze optužbe o našoj zemlji kao terorističkoj prijetnji, iako je to, kako je ovih dana kazao profesor Vlado Azinović, često bez osnova. No, ima pojedinaca koji svojim stavovima i postupcima daju povoda za takve optužbe u kojima najviše trpe domovina i naši ljudi?



MUFTIJA KOZLIĆ: To je važno i istovremeno vrlo složeno pitanje. Taj fenomen radikalizacije je zahvatio muslimanski svijet u posljednje vrijeme, i to se prelilo, nažalost, i na naša područja tokom ratnih i poratnih godina. Mi u IZBiH smo se odlučili odlučnije suprotstaviti tome. Formirali smo Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka koji nastojimo snažno afirmirati, te se kroz vjeru, teologiju oduprijeti negativnim nasrtajima i tendencijama. IZBiH je uradila mnogo od mandata uvaženog reisa Kavazovića na ovom pitanju.



Radi se još dosta toga. Naprimjer, tzv. paradžemati se pokušavaju staviti pod normativno-pravne akte IZBiH. IZBiH je odlučna da očuva ono što su njeni učenjaci, ulema i narod, čuvali stotinama godina na ovim prostorima. To je to življenje islama na ovim prostorima. Ta naša tradicija se naslanja na duhovnu odoru Kulina bana i dobrih Bošnjana. Zato taj bosanski duh treba očuvati.



To je izuzetno važno pitanje. Rekao bih i da se širi društveni slojevi trebaju uključiti, a ne samo da se IZ nosi s time, te da se i država pozabavi ovim pitanjima. Mislim da će naš narod uspjeti zahvaljujući toj našoj duhovnosti, da ćemo se uspjeti izboriti s tim problemom, a to je prije svega problem nas, nas muslimana. Treba poduzimati dosta toga da bi te radikalne pojave suzbile. Te radikalne pojave kojih je uvijek bilo i bit će.



INS: Svjesni smo izazova koji se postavljaju pred Islamsku zajednicu. Govorimo u kontekstu posljednjeg Sabora IZBiH, o čemu se dosta pisalo u medijima. Je li ovo trenutak da se pošalje poruka neophodnosti očuvanja jedinstva IZBiH i na kojim principima se ono može očuvati?



MUFTIJA KOZLIĆ: Prije svega, moramo čuvati instituciju reisu-l- uleme koja je za nas, muslimane, izuzetno važna. Muslimani znaju kazati da je njihova IZ njihova najvažnija organizacija, i duhovna i svaka druga. Nema dilema da ćemo to čuvati svim raspoloživim sredstvima, svim zakonski dozvoljenim sredstvima, te da nećemo dozvoliti nikome da na bilo koji način, sa bilo koje pozicije, zloupotrebljava Islamsku zajednicu i pretvara IZ ili jedan njen dio u nešto što se zove neka politika. Ljudi unutar Zajednice su odlučni da sačuvaju svoje institucije!



Narod unutar Zajednice, muslimani, koji žive unutar IZ i osjećaju je kao svoju, intimno vode računa o njoj i čuvaju njene institucije. Reisu-l- ulema dr. Husein ef. Kavazović uživa veliki ugled unutar IZ. Nećemo dozvoliti da bilo ko i na bilo koji način dovede u pitanje taj ugled koji reis i IZ imaju kod naroda. To je najveće dobro i blago. Velika većina nas u IZ smatra da se nekim vrstama blokada treba stati ukraj i da Zajednica nastavi svoju misiju koja je korisna.







(24sata.info)