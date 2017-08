Možda zvuči kao kliše, ali mislim da sreću čine male stvari. Nije uvijek jednostavno doći do toga potrebno je da mnogo radimo na sebi i da u svakoj situaciji pronađemo pozitivnu stranu.

Armina Sadiković / 24sata.info

Pet godina rada na TV 1 je iza Vas, na šta ste najviše ponosni?



U proteklih pet godina sam rasla u profesionalnom smislu. Ponosna sam što sam u datim trenucima imala hrabrosti upustiti se u velike projekte i preuzeti odgovornost kada je trebalo. Biti dio kolektiva kakav je TV1 i učestvovati u realizaciji najvažnijih programskih sadržaja je privilegija.



Ponosna sam i na činjenicu što me nikada nijedan uspjeh nije ponio. Ne zanosim se, držim noge čvrsto na zemlji, takva sam osoba.



Jeste li neko ko paničari u nepreviđenim situacijama ili uvijek imate asa u rukavu?



U ovom poslu nema mjesta za paniku, posebice u situacijama kada to sebi ne možete dozvoliti i kada se od Vas zahtjeva da ste na visini zadatka. Vrlo brzo nakon što sam počela raditi ovaj posao shvatila sam da bilo kakva vrsta treme-panike u datom trenutku može samo odmoći. Generalno me ne plaše izazovne situacije, čini mi se da u njima jako dobro funkcioniram.



Koliko je izgled važan za posao kojim se bavite?



Ljepota bez pameti ne znači apsolutno ništa. Mislim da ljepota neće odigrati glavnu ulogu, tamo gdje se traži intelekt i iskustvo. Ukoliko je neko lijep, a uz to još i pametan, najvjerovatnije hoće. Inače, volim da vidim njegovanu i lijepu ženu, ne samo kao prezentera, već i na bilo kojem drugom poslu.





Jednom prilikom izjavili ste da ste kao tornado, zašto?



Nekada sam znala biti nagla i hirovita. Sve bih u istom trenutku, ali što sam starija, tu svoju manu uspijevam bolje kontrolirati.



Sreća je za Vas...



Vrijeme koje provodim u okruženju dragih osoba. Osjećaj da imam i gradim nešto važno, što radim posao koji volim i osjećam. Ovo je posao kojim potičemo na reakciju, emocije i to je sjajna stvar.



Možda zvuči kao kliše, ali mislim da sreću čine male stvari. Nije uvijek jednostavno doći do toga potrebno je da mnogo radimo na sebi i da u svakoj situaciji pronađemo pozitivnu stranu.



Kakva je Armina kada se kamere ugase?



Volim mir i tišinu, ali naravno da čovjek ne može tako uvijek živjeti i da mi treba novih energija, događaja, ljudi. Generalno, uvijek sam ono što jesam, pa kakva bila u određenom trenutku, puna energije ili na izmaku snage.





(24sata.info)