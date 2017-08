U prve dvije godine mandata ove Federalne vlade u proceduri je bio zakon o penziono-invalidskom osiguranju koji je trebao riješiti pitanje penzionera, značajno su smanjena dugovanja u poljoprivredi, a završene su pripreme za pokretanje infrastrukturnih projekata, kazao je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u intervjuu za portal Klix.ba.

Podsjetio je da Vlada nije samo najavljivala projekte nego je na njima predano radila, ali potom se ušlo u preuranjenu predizbornu kampanju kada je počelo opoziciono sabotiranje svih vladinih rješenja, "ali, nažalost, to je dolazilo i od predstavnika članova koalicije".



- Zakon o PIO-u nije usvojio Dom naroda Federalnog parlamenta i sada opet moramo krenuti ispočetka. Cestrogradnja se našla na meti stranaka koje su na izmjenama Zakona o akcizama sakupljale političke poene. Nismo se predali ni u ovom slučaju i nismo odustali od uvođenja putarina, kao svojevrsne takse za izgradnju autocesta i cesta, kao glavnog izvora finansiranja ovako velikih infrastrukturnih projekata - naglasio je Novalić.



Ponovio je da su putarine jedini način da se brzo, efikasno i jeftino poboljša infrastruktura, što je preduvjet ekonomskog razvoja, dodajući da BiH sada ima najniže cijene putarina u regiji. U BiH one iznose 25 feninga po litru, dok je to u Hrvatskoj 101 fening, a u Srbiji 89 feninga.



- Upravo su ova sredstva dvije susjedne države uložile u ceste i autoceste. Očigledno je da će prijedlog o uvođenju dodatnih 15 feninga putarine po litru i dalje ostati najniži u regionu i Evropi, ali će donijeti stotine kilometara novih, modernih putnih pravaca - pojašnjava federalni premijer.



Mišljenja je da Zakon o akcizama koji obrađuje ovu putarinu treba usvojiti, uz maksimalan konsenzus i to ne bi trebalo biti predmet bilo kakve politizacije, ali dogodilo se ipak drugačije.



Govoreći o Zakonu o PIO-u, Novalić je podvukao da Vlada Federacije BiH od početka mandata radi na ovom pitanju, znajući da je ovo najosjetljivija tema, dok je u tom periodu na evidenciji oko 25.000 novih penzionera, no usprkos tome smanjen je deficit Fonda PIO za oko 70 miliona KM te je uspostavljena redovna isplata penzija bez kašnjenja.



- Ipak, konačne stabilizacije neće biti bez novog zakona o PIO-u koji će osigurati dugoročnu finansijsku održivost, jednostavnije izračunavanje penzija kroz bodovni sistem, ispravljanje određenih nelogičnosti i garancije redovne isplate kroz trezor - stav je premijera Novalića.



Dodao je da je Vlada FBiH dugo radila na ovom zakonu i od njega neće odustati te je potvrdio da u tome imaju podršku više od 400.000 penzionera, a istaknuo je i da su penzioneri svjesni da je situacija ozbiljna i da je ovo trenutak kada nema vremena za kalkuliranje, niti za prikupljanje političkih poena.



Kao dokaz za to naveo je burnu reakciju penzionera na izmjene Zakona o PIO-u koje je usvojio Predstavnički dom, jer razumiju da penzioni fond ne bi izdržao 30.000 novih penzionera.



Pojasnio je i da je na posljednjoj sjednici Vlade razmotrena detaljna analiza finansijskog stanja u fondu PIO i svi pokazatelji potvrđuju da su te izmjene neprovodive stoga rješenja moraju biti sistemska, a ne populistička.



Kada je u pitanju funkcioniranje većine na federalnom nivou, najavio je da će razgovarati s predsjednicima oba doma Federalnog parlamenta i šefovima klubova kako se više ne bi dešavalo da se reformski zakoni ne usvajaju.



U intervjuu je podsjetio da je borba protiv sive ekonomije jedan od njegovih prioriteta od samog početka mandata jer budući da je i sam privrednik zna koje sve načine koriste poslodavci da "uštede" te šta ih tjera u sivu zonu.



- U BiH imamo najveću stopu sive ekonomije u regiji i ona iznosi 25,5 posto BDP-a. Svake godine četvrtinu BDP-a gubimo zbog neobuhvaćenog dohotka, neobuhvaćene zaposlenosti i neobuhvaćenih plaćanja. Nama, dakle, ne trebaju nikakvi krediti ni zaduživanja, dovoljno je samo da se u budžetu nađe novac koji svakodnevno nestaje u sivoj zoni - tvrdi premijer.



Naveo je da se trenutno bilježi rast budžetskih prihoda koji je djelom rezultat dobrog rada nadležnih službi te je pohvalio uposlenike Porezne uprave i Federalne uprave za inspekcijske poslove koje se bore sa sivom ekonomijom.



Ipak, borba protiv sive ekonomije, kaže Novalić, podrazumijeva ne samo strože kontrole nego i olakšavanje poslovanja, stoga je u proceduri zakon o porezu na dohodak i zakon o doprinosima koji donose smanjenje procedura za plaćanje i poreza i doprinosa jer, mišljenja je Novalić, ponekad birokratija, a ne loša volja, tjera poslodavce u sivu zonu.



- Udruženje poslodavaca FBiH identificiralo je visoke parafiskalne namete. Vlada sistemski radi na njihovom smanjivanju i to kroz praktično sva zakonska rješenja. Svi poslovni subjekti sada plaćaju 0,05 posto od ukupnog godišnjeg prometa na ime članarine u turističkoj zajednici, čak i ako se turizmom ne bave ni indirektno. Tog, ni brojnih drugih nameta, u reformskim zakonima koji će se još ove godine naći u proceduri više neće biti - kazao je federalni premijer.



Najavio je da će Federalna vlada razmatrati detaljni Akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije, a radi se o sveobuhvatnoj strategiji koja je pripremljena s predstavnicima poslodavaca, sindikata, akademske zajednice, ali i predstavnicima institucija iz Republike Srpske te državnih institucija, jer suzbijanje sive ekonomije, zaključio je premijer FBiH Fadil Novalić u intervjuu za Klix, zahtijeva saradnju svih nivoa vlasti.

