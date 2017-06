Regionalna agencija New Moment osvojila je sinoć i četvrtog, zlatnog lava u Cannesu za međureligijski projekat “The ONE - Jedna knjiga za mir” autora Mirnesa Kovača u kategoriji Dizajn.

FOTO: 24SATA.INFO

Nakon osvojena dva bronzana i jednog srebrnog lava u kategorijama Print, PR i Promo & activation za projekat The ONE – Jedna knjiga za mir, New Moment kući donosi i kansko zlato!



Projekt Jedna knjiga za mir nastao je u saradnji agencija New Moment i Y&R Dubai, a osmišljen je za Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, sa ciljem da se sruše verske predrasude i podigne svest o važnosti međusobnog razumevanja i međureligijskog dijaloga. Jedna knjiga za mir okuplja učenja iz svetih knjiga Biblije i Kur'ana, pokazujući uporednim predstavljanjem stihova koliko su verska učenja tih knjiga, zapravo, slična. Svrha ove knjige je da, pokazivanjem sličnosti koje postoje između dve religije, oživi dijalog između religija, podstakne razgovor između običnih ljudi i doprinese uspostavljanju mira.



"Ovo je istorijski momenat za našu profesiju. Ova nagrada pokazuje da je sve moguće te da čak i sa naših prostora idejama i kreativnim radom može da se postigne uspeh na globalnoj sceni. Najvažnije su emocije, energija i ljudi koji sve pokreću. Ovo je kolaboracija New Moment regionalne kompanije koja ima balkanski duh i srce. Za ovoliki uspeh je mnogo važna podrška naših partnera iz Y&R Dubaia. Veoma sam bio ponosan na iskreni aplauz koji smo dobili kada smo večeras izlazili na scenu u Grand Palaisu u Kanu. Kolege iz celog sveta su oduševljeni projektom, koji je lokalan ali rezonuje sa celim svetom danas”, izjavio je Žarko Sakan, direktor agencije New Moment New Ideas Company.



“Kada smo 2013. godine osvojili Titaniumskog lava, popeli se na scenu i ostvarili san koji smo sanjali 30 godina, teško je bilo poverovati da će se takav uspeh ponoviti. Ali verovali smo, znali smo da to nije bila puka sreća. Sada, četiri godine kasnije, ponovo se penjemo na scenu po Zlatnog lava i to je dokaz da vredno radimo i gledamo na posao srcem. San se nastavlja. Lepota ovog projekta je što je ujedinila ljude iz cele New Moment regije, a snaga projekta je što može da ujedini ceo svet. Ovo je zaista kampanja koja menja svet i rad na njoj se ne završava večeras. Naprotiv, rad na njoj tek predstoji,” istakao je Lazar Sakan.



"Hvala od srca svima koji su doprineli i pomogli da se ideja The One uspešno realizuje – od sjajnih timova u BIH i u Srbiji, fantastičnog saradnika Mirnesa Kovača, preko kolega u Y&R Dubai, do izuzetnog klijenta i medija koji su pružili bezrezervnu podršku,” izjavila je Jasmina Nikolić, Client service direktor i vođa projekta. Knjiga je predstavljena na tribini Universal Peace Federation u Beču zahvaljujući Mirnesu Kovaču, novinaru i komparativnom teologu koji je radio na projektu sa New Moment timom.



Ispod možete pogledati projekat "The One".

(Klix)