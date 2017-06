Na web stranici Jazz Festa objavljen je glavni program i počela prodaja ulaznica za koncerte XXI. međunarodnog muzičkog festivala Jazz Festa Sarajevo 2017. koji će biti održan od 31. oktobra do 5. novembra.

Arhiv / 24sata.info

U narednom periodu bit će vršena online prodaja ulaznica po povoljnijim tzv. "early bird" cijenama, a za ovogodišnje izdanje Jazz Fest je pripremio više od 20 koncertnih programa uključujući i poseban program Musick and Magick Johna Zorna koji će u tri dana predstaviti 12 ansambala na 10 različitih koncerata od kamerne muzike do heavy metal fuzije.



Koncerte će održati legendarni gitarista i pjevač James Blood Ulmer, ikone improvizirane muzike basista William Parker i bubnjar Hamid Drake, kao i značajni muzičari srednje generacije poput švedskog saksofoniste Matsa Gustafssona ali i novih zvijezda kao što su austrijski Kompost 3, belgijski Dans Dans ili grupa Thumbscrew sa gitaristicom Mary Halvorson. Najveći broj muzičara dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, a održat će ukupno 15 koncerata. U okviru XX1.



Jazz Festa Sarajevo bit će predstavljeni i projekti bosanskohercegovačkih muzičara – Banjalučanina koji živi i radi u Švicarskoj Marija Batkovića i Zeničanke sa stalnom adresom u Austriji Nataše Mirković koja će izvesti sefardski repertoar u triju En El Amor sa Michelom Godardom na serpentu i perkusionistom Jarrodom Cagwinom.



I ove jeseni učinit ćemo Sarajevo mjestom od posebnog značaja za sve one koji vole kvalitetnu muziku. Ponosni smo na ovako bogat i raznovrstan program, a izuzetno smo sretni što će i ove godine na festivalu učestvovati neki od najznačajnijih muzičara našeg vremena. Sretni smo što su mnogi od programa pripremljeni samo za Sarajevo i ovo posebno izdanje Jazz Festa što će naš grad i Bosnu i Hercegovinu učiniti dodatno interesantnom destinacijom i za internacionalnu publiku - kazao je osnivač i umjetnički direktor Jazz Festa Sarajevo Edin Zubčević.



Ulaznice za glavni program mogu se kupiti na www.jazzfest.ba, a prateći programi koje će činiti bonus koncerti, klupski program Late Nite Stage, predavanja, filmske projekcije, izložbe i razgovori, bit će naknadno objavljeni. I ove godine dizajn plakata XX1. Jazz Festa Sarajevo potpisuje Ajna Zlatar, saopćeno je iz Press službe Jazz Festa Sarajevo.

(FENA)