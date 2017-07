Višestruko nagrađivanom predstavom "Brašno u venama" Sarajevskog ratnog teatra SARTR i Scene MESS, u Narodnom pozorištu Mostar u subotu je otvorena ovogodišnja kulturno-turističko manifestacija "Mostarsko ljeto", u okviru koje će do 26. augusta biti izvedeno više od 30 programa, a ulaz na sve programe je besplatan.

Foto: 24sata.info

Publika je glumce predstave "Brašno u venama" Mikija Trifunova, Kaću Dorić, Selmu Alispahić, Admira Glamočaka, Izudina Bajrovića i Jasenka Pašića nagradila dugotrajnim pljeskom i bisevima, priopćeno je Narodnog pozorišta Mostar.



"Drago mi je da igramo u Mostaru na otvaranju 'Mostarskog ljeta' i da vidim ovako bogat program manifestacije. Nadam se da je i mostarska publika uživala u predstavi kao i u svim gradovima gdje smo je do sada izvodili", rekao je Glamočak.



"Mostarsko ljeto" svečano je otvorio predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago, kazavši kako je organizacijski i sadržajno napravljen veliki iskorak.



"U naredna dva mjeseca uživat ćemo u brojnim djelima i produkcijama domaćih autora, koncertima, poetskim večerima, izložbama, predstavama za djecu i odrasle, plesu, ali i raznovrsnim programima umjetnika iz Meksika, Turske, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjeverne Irske i Škotske, čime ova manifestacija s potpunim kredibilitetom ima međunarodni karakter", rekao je Špago.



Dodao je kako je "Mostarsko ljeto" najslikovitiji pokazatelj napretka koji Mostar postiže kroz kulturu, umjetnost i promocija kulturne baštine.



Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović istaknuo je da je međunarodna kulturno – turistička manifestacija "Mostarsko ljeto" izraz potrebe da se Mostaru, njegovim stanovnicima, onima koji svoje godišnje odmore provode u Gradu na Neretvi pruže dodatni kvalitetni, raznovrsni sadržaji.



"I ove godine smo, kao i prethodne, dio svojih godišnjih odmora posvetili ovoj manifestaciji jer smatramo da je posebno sektoru kulture potreban novi impuls, nova snaga, nova energija što pokušavamo i napraviti, i zbog toga smo i osigurali više od 30 kvalitetnih programa". rekao je Mujkanović.



Govoreći o programu "Mostarskog ljeto" direktor Centra za kulturu Mostar Senad Suljić kazao je kako ove godine učinjen još jedan korak naprijed u kvaliteti programa.



"S ponosom možemo reći da 'Mostarsko ljeto' pokazuje da naš grad, osim one stereotipne slike o 'gradu – slučaju', ima i svoju drugu, svjetliju stranu, a to je kulturni život koji usprkos svim problemima cvjeta i buja. Cilj nam je obogatiti i ojačati kulturni život i turističku ponudu u Mostaru i u ovom dijelu BiH, i publici u ovim vrućim ljetnim mjesecima pružiti kvalitetne kulturne sadržaje”, dodao je Suljić.



"Mostarsko ljeto" nastavlja se u nedjelju navečer koncertom sarajevskog multireligijskog zbora "Pontanima", koji njeguje svjetovnu i duhovnu muziku svih konfesija u BiH. Koncert će se održati u Narodnom pozorištu Mosta u 21 sat.

(FENA)