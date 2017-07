Reditelj Jasmin Duraković imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora javnog preduzeća “Filmskog centra Sarajevo“. Uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH imenovao ga je Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća na vremenski period od šest mjeseci.

Jasmin Duraković / 24sata.info

- Filmski centar Sarajevo nije funkcionirao zadnju godinu jer nije imao direktora. To se sada riješilo. U Vladi Federacije su prepoznali njegov značaj i podržali su da se pokrene i da radi dalje. To je jako važno - istakao je Duraković.



Uputio je zahvalu Federalnoj vladi BiH, Federalnom ministarstvu kulture i sporta kao i Nadzornom odboru “Filmskog centra Sarajevo“ što su mu povjerili funkciju za koju je, ističe, imao podršku i kolega - filmskih radnika.



- Nisam se sam prijavio na tu funkciju, nego je to neki naš zajednički dogovor da tako pokušamo riješiti interese koji su bitni za našu filmsku zajednicu - naglasio je Duraković.



“Filmski centar Sarajevo“ je javno preduzeće koje je pravni nasljednik “Bosna filma“ i “Sutjeska filma“, i formirano je da čuva i baštini prošlost bh. kinematografije, ali i da je unaprijedi, odnosno podržava kroz različite projekte.



- Sada slijedi borba za zakon o audiovizuelnoj djelatnosti po uzoru na Hrvatski audiovizuelni centar HAVC, koji bi trebao krucijalno promijeniti poziciju filmske industrije u BiH - zaključio je Duraković.



(Faktor)