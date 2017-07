U organizaciji Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini u Vijećnici je otvorena izložba fotografija pod nazivom "15. juli – Pokušaj državnog udara" u povodu prve godišnjice od pokušaja državnog udara u Turskoj, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

Izložbu su otvorili Bakir Izetbegović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Haldun Koc, ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini.



Ambasador Koc je prisutnima kazao da je teroristička organizacija FETO prošle godine napala na demokratiju u toj zemlji.



"FETO je u Turskoj 15. jula 2016. godine pokušao izdajnički državni udar. Napali su našu demokratiju. Snažna volja turskog naroda je osujetila ovaj pokušaj. Te noći narod BiH se molio s nama, nije spavao. Pokazao je solidarnost. Prva poruka podrške je došla od ekselencije Izetbegovića. Nismo zaboravili ovu podršku. Nećemo je zaboraviti", rekao je Koc, obraćajući se prisutnima prvo na bosanskom, a potom i na turskom jeziku.



Istakao je da je izložba organizovana i u Sarajevu kako bi se odala počast šehidima koji su izgubili živote u noći pokušaja puča.



"Ovdje smo nakon godinu dana. Otvaramo ovu izložbu da se prisjetimo one noći, da je ne zaboravimo, da odamo počast našim šehidima i gazijama, da se sjetimo izdaje, da pokažemo našu solidarnost. Ovdje smo da pokažemo da ovo nije samo problem Turske. Dragi gosti, stabilnost Turske je i stabilnost Bosne i Hercegovine, prosperitet i sigurnost Bosne i Hercegovine je i naša stabilnost. Niko neće ove noći pokvariti bratstvo Turske i BiH. Večeras smo ovdje da pokažemo naše bratstvo i solidarnost. Hvala vam svima što ste došli. Bog je uvijek na strani onog koji je prav i dobar", rekao je Koc.



Izetbegović je okupljenima kazao da fotografije dramatično podsjećaju na noć 15. jula prošle godine, kada se turski narod odazvao svom lideru, predsjedniku Republike Turske Recepu Tayyipu Erdoganu i golim prsima suprotstavio tenkovima, spriječio državni udar i spasio demokratiju i građanske slobode u Turskoj.



"Plaćena je ogromna cijena u ljudskim životima, ali svaki put do slobode je, nažalost, krvav i bolan. Te noći je zauvijek uklonjena psihološka barijera koja je trajala pola stoljeća i koja je vojnu vlast nametala kao nadvlast nad narodom, i od naroda izabranim predstavnicima. Časnu tursku vojsku su te noći posljednji put zloupotrijebili u svrhu nefer i nekorektne borbe za vlast i natjerali da puca u vlastiti narod izdajnici iz terorističke organizacije FETO", istakao je Izetbegović.



Podsjetio je da je "FETO podmukla teroristička organizacija, hobotnica koja je svoje krake pružila i van Turske, u 150 zemalja u kojima djeluje, uključujući i Balkan".



"Pod plaštom brige za mlade, za međureligijski dijalog, kroz dobrotvorne i kulturne aktivnosti, kroz isticanje plemenitih ciljeva, ova organizacija, ustvari, ima samo jedan, sebični cilj – kontrolirati finansijska sredstva, medije, ljudske umove i politiku. I preuzeti vlast. Nakon bolnog iskustva koje je iskusila prijateljska Turska, niko od nas nema pravo na naivnost i podcjenjivanje opasnosti koja prijeti od ove dvolične organizacije", naglasio je član Predsjedništva BiH.



Rekao je da u svakom zlu ima i dobra. "S tegobom je i olakšanje", kako to kaže naša Sveta knjiga.



”Dobro u tom zlu koje je zahvatilo Tursku u noći 15. jula je što su svi pokazali svoja lica – i oni koji su napali na tursku državu i narod, i oni koji su je branili, i oni koji su šutjeli, čekajući da vide ishod još jednog vojnog udara. Volio bih da je bilo manje onih koji su šutjeli, i ponosan sam što mi u Bosni nismo bili od tih. Ja sam među prvima, prije ponoći tog 15. jula, okupio reportere novinske agencije Anadolija i pozvao turski narod da brani slobodu i demokratiju, da stane uz svoje rukovodstvo. Diljem BiH su zatim u džamijama održane hutbe u znak podrške Turskoj državi i narodu", pojasnio je Izetbegović.



Poručio je da Bosnu i Hercegovinu s Turskom vežu snažne historijske, kulturne, vjerske i rodbinske veze.



"Turska se uvijek odazivala Bosni i Hercegovini i bila uz nas u svakoj tegobi kroz koju smo prolazili, naročito u posljednjih četvrt vijeka. I Bosna i Hercegovina je u svom kapacitetu svim srcem stajala uz Tursku državu i narod, to smo dokazali i to će tako i ostati. Moja želja ove noći u Vijećnici, u Sarajevu, je da se slike koje ćemo večeras pogledati više nikad ne ponove u bratskoj Turskoj i da ova zemlja nastavi svoj ubrzani hod ka prosperitetnoj, dobro organizovanoj državi i regionalnoj sili koja garantuje mir i stabilnost ne samo turskom narodu nego i cijelom regionu u čijem geografskom i historijskom težištu se nalazi", dodao je Izetbegović.



Ambasador Koc je na kraju uručio zahvalnicu bosanskohercegovačkom pjevaču Arminu Muzaferiji i njegovoj ekipi, koji su večeras upriličili muzičko-scenski nastup.



Među prisutnima na ceremoniji otvaranja izložbe su bili još i reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović, gradonačelnik Grada Sarajeva, Abdulah Skaka, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Šefik Džaferović, generalni direktor Ziraat Bank Bosnia, Ali Riza Akbas, direktor Instituta Yunus Emre Sarajevo, Mehmet Akif Yaman, direktor Regionalnog ureda Anadolu Agency za Balkan, Hakan Celik i druge zvanice iz političkog, kulturnog i javnog života BiH i Turske.



Na izložbi je prikazano 45 fotografija, koje su u noći s 15. na 16. juli prošle godine uradili fotoreporteri Anadolu Agency, kao trajno svjedočanstvo neuspjelog pokušaja državnog udara i herojskog otpora turskog naroda.



Izložba će biti otvorena od 13. do 27. jula 2017. godine, a ulaz za sve posjetitelje izložbe je besplatan.



(AA)