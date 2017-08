U jedinstvenoj, opuštenoj atmosferi sarajevske Kutche, otvorena je izložba „Don't Fade Away“, hrvatske slikarice Branke Grubić iz Šibenika. Na otvorenju se okupilo preko stotinu uzvanika i predstavnika medija. Nakon protokolarnog dijela otvorenja, posjetitelji su se nastavili družiti u bašti #izakutche, uz nastup mladih šibenskih glazbenika iz dueta Indigo.

Foto: 24sata.info

Branka je vrlo emotivno doživjela svoju sarajevsku premijeru, te se biranim riječima zahvalila svima koji su sudjelovali u realizaciji njezinog sna.



„Danas mi je definitivno jedan od najljepših dana u životu. Ne samo zbog toga što sam otvorila svoju prvu samostalnu izložbu, već zbog svih lijepih uspomena koje ću ponijeti odavde. Od Maje, Adne i svih kutchanica, preko ekipe iz The Brew Pub-a, Superfood-a i sarajevskih medija pa do brojnih znanih i neznanih prijatelja koji su večeras ispunili Kutchu i moje srce. Od prvog trenutka sarajevska raja je srcem ušla u ovaj projekt i unijela u sve ovo toliko emocija da od sada Sarajevo mogu smatrati svojim drugim domom. Isto tako, oduševila me podrška koju su mi pružile tvrtke i institucije iz Šibenika, Splita i Zagreba, posebno Dalmare centar, Nacionalni park Krka, županijska turistička zajednica, Dalmacijavino i agencija Ciceron. Sva ta pozitivna energija pretočena je u ovu divnu večer koju nikad neću zaboraviti. Sad mogu slobodno reći: „Organizirala sam svoju prvu izložbu i #bolimepipi“.



Zadovoljstvo nije krila niti Adna Ahmedić, voditeljica Kutche.



„Iako smo mi u Kutchi prvenstveno orijentirani na promociju BiH umjetnika, dizajnera i obrtnika, zadovoljstvo nam je kad možemo ugostiti umjetnike poput Branke. Umjetnost ne poznaje granice i nepogrešivo povezuje otvorene i pozitivne ljude. S Brankom smo kliknuli na prvu i znali smo da će ovo biti sjajan događaj. Drago mi je i što su ljudi uživali u atmosferi naše bašte koju smo nedavno uredili i koja će biti mjesto brojnih lijepih događanja ovoga ljeta“.



Izložba će biti postavljena u konceptualnoj trgovini i galeriji Kutcha, na adresi Skenderija 15. Ulaz je besplatan.







(24sata.info)