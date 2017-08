Bosanskohercegovački glumac Zijah Sokolović sinoć je u Stocu svečano otvorio manifestaciju Slovo Gorčina koja ove godine traje sedam dana.

Foto: FENA

Zijah je u svom kratkom obraćanju naglasio važnost održavanja ovakvih manifestacija i čestitao organizatorima na održavanju tradicije i Slova Gorčina.



Prisutnima se obratio i predsjednik Upravnog odbora manifestacije Edim Šator koji je u svom obraćanju naglasio važnost Maka i njegove poezije.



- Mak je, uvjetno rečeno, poetizirao historiju srednjovjekovne Bosne ne odlazeći u patetiku romantičarsko-nacionalnog zanosa, nego pretakajući tu historiju u vječita i univerzalna pitanja svijeta. To je najautentičniji pjesnik BiH i jedna je od povezujućih niti koja je protkana kroz sve ono što predstavlja Bosnu i Hercegovinu i što jeste Bosna i Hercegovina - rekao je Šator, priopćili su organizatori.



On je posebno naglasio da je sramota da Stolac ni do danas nema ni ulicu, ni trg, ni školu, ni park koji nose ime našeg najznačajnijeg književnika te pozvao općinski odbor i načelnika da tu sramotu čim prije isprave.



Nakon otvaranja, u prepunoj bašči Gradske kafane Zijah Sokolović je izveo svoju monodramu „Gluma je...glumac je...glumac“.



Program manifestacije se nastavlja večeras u 19 sati u Šarića kući promocijom Kamenog spavača, a nakon toga u 21 sat će biti upriličen recital Makove poezije na Radimlji u izvedbi Hasije Borić. Večer završava dodjelom književne nagrade Mak Dizdar mladim pjesnicima.





(FENA)