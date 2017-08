S ciljem donošenja razvojne strategije Sarajevo Film Festivala (SFF) za narednih pet godina, nezavisna agencija uradit će studiju o značaju i uticaju SFF-a na razvoj turizma, kreativnih industrija i privrede - izjavio je direktor SFF-a Mirsad Purivatra u intervjuu za Fenu uoči početka 23. izdanja najznačajnijeg kulturnog događaja u regionu.

Arhiv / 24sata.info

Navedena studija, kaže Purivatra, rezultirat će pokazateljima na osnovu kojih bi se trebali izraditi strateški pravci doprinosa i djelovanja SFF-a.



Oko 20 posto budžeta ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala pokrivaju sredstva institucija vlasti, a ostatak dolazi od sponzora festivala.



Govoreći o podršci nadležnih institucija, Purivatra naglašava da je podrška Kantona Sarajevo jedina stabilna i izvjesna. Prema njegovim riječima, Kanton Sarajevo na vrijeme donosi odluke, što značajno utiče na planiranje festivalskog programa. U tom smislu je ove godine prvi put doprinos dala i Turistička zajednica KS, kao i Općina Ilidža.



Uvjeren je i u nastavak podrške Federalnog ministarstva kulture i sporta koje, kako je naveo, pokazuje namjeru uspostavljanja institucije kao što je Filmski centar Sarajevo.



- Nadam se da će u svom mandatu federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović uspjeti da završi objedinjavanje navednog centra s postojećom Fondacijom za kinematografiju. Time bi dobili kvalitetnu osnovu za jačanje biznisa u filmu - kaže Purivatra, dodajući da je kinematografija u BiH uprkos nedostatku zakonske regulative "vitalna".



- Osim toga, predloženi zakon o kinematografiji, koji je na korak do donošenja, doveo bi BiH u poziciju da ima riješen sistem finansiranja filmske umjetnosti kroz audiovizuelni centar kao što je to slučaj u Hrvatskoj - navodi Purivatra.



Dosadašnje projekcije govore da bi se primjenom zakona umjesto sadašnjih 2 do 2,5 miliona KM za potrebe filmske industrije moglo koristiti 8 miliona KM.



- Ta sredstva bila bi namijenjena za razvoj scenarija, produkciju, promociju filma, digitalizaciju BiH, da u dvadesetak gradova imamo kina...- ističe Purivatra.



Najavljujući ovogodišnji Sarajevo Film Festival, koji će se održati od 11. do 18 augusta, Purivatra ističe kako će se 23. izdanje pamtiti po značajnim promjenama koje su urađene u cilju jačanja kvaliteta festivala.



- Ove godine smo radili na daljnjem profiliranju pojedinih programa i kreiranju specifičnih lokacija kao jedinstvenih mjesta susreta publike i filmskih profesionalaca (House of Shorts za kratke filmove u Kriterionu, te dječiji i omladinski film u House of Youth u Pozorištu mladih, te projekcije u općinama Novi Grad i Ilidža) - rekao je Purivatra.



Kao vodeći festival u regiji, SFF je sebi postavio za cilj zaokruživanje uvida u regionalnu kinematografiju i produkciju, tako da od ove godine pokreću i novi program, takmičarski program za studentski film.



S istim ciljem, Festival od ove godine radi i na jačanju sinergije između svih svojih cjelina.



- Želimo da sva tri segmenta festivala: industrijski dio, edukativni i programski, budu povezani na najbolji mogući način kako bi više od 1.400 učesnika koje ove godine očekujemo u Sarajevu, bilo maksimalno uvezani - pojašnjava Purivatra.



U proteklih 12 mjeseci osnovni clj, dodaje, bio je napraviti što efikasniji Festival sa stanovišta filmskih profesionalaca, a da se ujedno ni za jedan procenat ne umanji veličina festivala. Tako je došlo do reformatiranja festivala koji traje osam dana, uz puno bolju efikasnost.



- Također, značajna stvar koju smo uradili je rekonstrukcija ljetnog kina "Raiffeisen Open Air“. Posjetioci će sigurno biti oduševljeni izgledom novog dekora kina na otvorenom, te mnogo više uživati u večernjim projekcijama - poručio je Purivatra.



Status renomirane filmske institucije 23. SFF potvrdit će, između ostalog, i dolazak oskarovca režisera Olivera Stonea i legendarnog komičara Johna Cleesea.



- Činjenica da ih u to nije bilo potrebe ubjeđivati najveća je vrijednost za nas i goste - da postoji međusobno povjerenje i da žele učestvovati na SFF-u. Stone ostaje pet, a Cleese tri dana, što govori o njihovoj želji da svoje vrijeme posvete Festivalu i susretu s publikom - naglašava Purivatra.



Tokom deset godina postojanja kroz Talents Sarajevo program prošlo je 800 filmskih autora i profesionalaca, te je "dragocjeno što vidimo danas da rade zajedno stvarajući profesionalna, pa i privatna prijateljstva“.



Govoreći da li su mladi autori pokazali želju za stvaranje filmova za djecu, direktor SFF-a podvlači da "želje ima, ali je prisutan problem ulaganja“.



- Donekle Slovenija i Hrvatska nešto više ulažu u dječiji film, dok u BiH, Srbiji i Makedoniji nemamo baš previše namjenskih sredstava u fondacijama za takav vid proizvodnje. Nadam se da će novi sistem naplate pretplate za javne radiotelevizijske sisteme u BiH omogućiti normalno punjenje budžeta i da će onda javna televizija kao u svim drugim evropskim državama puno više ulagati u dječiji program - istakao je Purivatra.



Navedeni segment filmske industrije, po njegovom mišljenju, ne može biti zasnovan samo na proizvodnji američkog komercijalnog studija za djecu bez obzira da li je riječ o animiranom ili nekom žanru komedije.



U ovom trenutku, upozorava, svijet se sukobljava sa desetinama različitih tema koje moraju biti predmet interesa mladih, kao i njihovih roditelja i profesora. SFF pokušava ići u pravcu da kroz svoje omladinske programe TeenArenu, te Dječiji program i MiniArenu ima filmove koji se bave relevantnim temama za današnju omladinu.



- Veoma je važno da naša omladina i roditelji gledaju te filmove, da vide priče iz ostatka svijeta, da prihvataju različitosti i nauče razgovarati o svim temama - da nema tabu tema. Zato je značajan dječiji film, pri čemu je najvažnije da se od malena djeca navikavaju na jedinstveno iskustvo gledanja filma u kinu i spoznaju da to nije isto iskustvo kao gledanje na tabletu - naglasio je Purivatra, dodajući da i tako treba doprinositi izgradnji boljeg društva.



Komentirajući koje TV kuće dolaze na 23. SFF kao potencijalni ulagači u scenarije, kaže da u okviru CineLink Drame stiže veoma jaka ekipa s Radiotelevizije Srbije, koja ulaže sve više u projekte za nove TV dramske serije iz regiona.



- Nadam se da će se tome priključiti i BiH. Inače, jedna smo od rijetkih zemalja u Evropi koja nema odluku o podršci za snimanje filmova u BiH, koju očekujemo da donese Vijeće ministara BiH - poručio je u intervjuu za Fenu direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra.

(FENA)