U galeriji savremene umjetnosti "Charlama" u Sarajevu otvorena je izložba i prikazan dokumentarni video-materijal austrijskog fotografa Hannesa Kretzera, čiji je dio sadržaj dugometražnog igranog filma bh. režisera Jasmina Durakovića "Posljednja barijera", a koji će sutra premijerno biti prikazan u kinu Cinema City u okviru 23. Sarajevo Film Festivala.

- Današnji multimedijalni event dio je predstavljanja dugometražnog igranog filma "Posljednja barijera". Naime, austrijski snimatelj i fotograf Hannes Fretzer, koji u filmu igra jednu od glavnih uloga, dokumentarno je pratio na licu mjesta najveću izbjegličku krizu u Evropi. Njegov foto i video materijal koji predstavljamo nastao je od Grčke, preko Makedonije i Srbije, do Mađarske i Austrije - izjavio je Feni redatelj Duraković.



Večerašnjom projekcijom prvi put je predstavljen autentični materijal sniman tokom izbjegličke krize u Evropi.



- Radi se dokumentarnom filmu koji sam snimao prateći izbjegličku turu od Grčke do Austrije. Drago mi je da je publika imala priliku vidjeti cjelokupni foto i video materijal koji sam snimio na svojoj balkanskoj ruti izbjeglica iz Sirije – istakao je Kretzer, čija će izložba biti otvorena do 30. augusta u galeriji "Charlama".





