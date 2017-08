U okviru manifestacije "Dani kulture Istanbula", koja počinje večeras, u sarajevskoj Vijećnici otvorena je izložba fotografija "Istanbul", javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Izložbu koja se sastoji iz dva dijela obišao je gradonačelnik Istanbula Kadir Topbas. Prvi dio izložbe čine fotografije ”Crno-bijeli Istanbul” koje nose tragove prošlosti grada na Bosforu, a na fotografijama ”Istanbul u bojama” predstavljene su današnje ljepote tog grada.



Dogradonačelnik Sarajeva Ivica Šarić poželio je dobrodošlicu i kazao kako je manifestacija "Dani kulture Istanbula" obogatila kulturni sadržaj Sarajeva.



Šef odjela za kulturu grada Istanbula Abdurrahman Sen izjavio je kako je program upriličen povodom 20. godišnjice bratimljenja dva grada.



”Mi svakako znamo da, pored toga što je ovo 20. godišnjica bratstva, dva grada su vijekovima povezana. Pokušat ćemo da vam predstavimo različite boje Istanbula“, dodao je Sen.



Ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini (BiH) Haldun Koc također je prisustvovao otvorenju izložbe koju će svi zainteresirani moći pogledati od danas do 10. septembra. Ulaz na izložbu je slobodan.



U okviru manifestacije ”Dani kulture Istanbula“, koja će trajati do 27. augusta, večeras će na Trgu oslobođenja - Alija Izetbegović u Sarajevu biti održani koncerti vojnog orkestra ”Mehter” i Emel Sayin.



Od petka, 25. augusta, do 27. augusta u večernjim satima bit će održan koncert Orkestra grada Istanbula i predstavljeni narodni plesovi. U petak će nastupiti i pjevač Hakan Peker, a u subotu pjevačica Ziynet Sali.



Posljednjeg dana manifestacije planirani su nastupi Coskun Karademir i Nese Demir.



Tokom trajanja manifestacije građani će imati priliku da posjete i štandove na kojima će biti izložene turske rukotvorine.





(AA)