U Tuzli će danas biti otvoren Međunarodni festival pozorišta s područja Balkana “Pozorište bez granica 2017”.

U okviru ovogodišnjeg Festivala, koji traje do 2. septembra, organizatori Draft teatar Tuzla, pripremili su bogat program u okviru kojega će biti igrano šest predstava, a jedna za najmlađe.



Direktor festivala Dragan Tešić je najavio da od ukupno šest predstava, samo dvije se mogu voditi kao amaterske, a četiri su u izvedbi profesionalnih ansambala.



- Narednih pet dana bit ćemo domaćini pozorištima iz Srbije, Kosova, Hrvatske, a imat ćemo ove godine prvi put i teatar iz Bugarske - kazao je on na pres-konferenciji dan uoči otvaranja Festivala.



Ovogodišnji Festival, otvorit će Teatar Kabare Tuzla, a prvoga dana bit će prikazana monodrama „Bosanska Kraljica“, u kojoj ulogu Katarine Kotromanić Kosače ostvaruje Ivana Milosavljević.



Bit će prikazane i predstave „Karamazovi“ Dom kulture Prijepolje, predstava „Olovo“ Dramatichen Teatar Lovech-Lovech, predstava „AMOK - Actor in the box“ Theatrical-movies House AKT, te predstava „Vitamini zdravi fini“ KC Branislav Nušić.



Draft teatar se može pohvaliti i višegodišnjom saradnjom s Gradskim kazalištem Beli Manastir, kojima će ovo biti šesto gostovanje u Tuzli, te će predstavom „Dnevnik Anne Frank“. Gosti iz Hrvatske će i zatvoriti ovogodišnji festival.



Reditelj Enver Hasić Haš, jedan od osnivača Drafta, podsjetio je na 25 godina postojanja ovog teatra, te na ostvarenu saradnju s velikim brojem pozorišta iz svih država u regionu, te kazao da "Draft" nikada nije ni bio amatersko pozorište, naša vrata su od samog početka uvijek bila otvorena za sve, mlade glumce koji žele sticati nova iskustva.



Predstave festivala „Pozorište bez granica 2017“ igrat će se u večernjim satima na daskama Narodnog pozorišta Tuzla, osim predstave za djecu koja će biti igrana u subotu.



Ulaz na sve predstave je slobodan, saopćeno je iz Press tima Međunarodnog festivala "PBG 2017".

