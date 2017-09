Hrvatsko narodno kazalište (HNK) Mostar novu sezonu otvara predstavom "Kisik", autora Ivana Viripajeva, u režiji Tanje Miletić Oručević, koja će biti izvedena 7. rujna, na Maloj sceni mostarske kazališne kuće.

Autor drame, ruski pisac mlađe generacije Ivan Viripajev jedan je od najzanimljivijih i u svijetu najizvođenijih autora novijeg ruskog dramskog pisma.



Predstava "Quijotanje", autora Dragana Komadine, bit će odigrana u srijedu, 13. rujna, u okviru večeri "Ladies In by Jana" za poslovne žene, te u četvrtak, 14. rujna, za ostalu publiku, priopćeno je iz HNK-a Mostar.



U povodu obilježavanje 23. godišnjice osnutka HNK Mostar, najuspješnija predstava u protekloj sezoni "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja" na repertoaru je 22. i 23. rujna.



Predstava "Hamleta u selu Mrduša Donja" prvo je i najpoznatije dramsko djelo proslavljenog hrvatskog autora Ive Brešana, a predstavu je režirao Ivan Leo Lemo.



Na kraju mjeseca se očekuje izvedba poetsko-glazbeno-scenskog kolaža "Hercegovina IV. dio". Poeziju govore glumci Jelena Kordić Kuret, Velimir Pšeničnjik Njirić i Robert Pehar.



Publika će imati priliku čuti ukupno pedeset pjesama od 33 pjesnikinje i pjesnika koji su, počevši od Antuna Branka Šimića pa do Krešimira Šege, stvorili bogatstvo i neiscrpnu poetsku baštinu ovog podneblja.



Iz HNK-a Mostar podsjećaju da je u tijeku 42. festival autorske poetike "Nove nade", u organizaciji Mostarskog teatra mladih, u okviru kojeg će na Maloj sceni HNK Mostar u utorak, 5. rujna, gostovati Amatersko pozorište iz Prijepolja s predstavom "Tmuša: Tako mi srca", autorice Snežane Gnjidić, u režiji Sunčice Milosavljević.



