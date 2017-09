Zbog velikog interesovanja publike i potražnje ulaznica koje su za premijeru rasporodate mjesec dana ranije, predstava "Audicija“ u Sarajevu će igrati dvije večeri.

Producent "Audicije“ Adnan Mudžić rekao je da je, nakon što su ulaznice za premijeru rasprodate, omogućen novi dodatni termin prikazivanja, a to je petak, 6. oktobra u dvorani "Mirza Delibašić".



-Za nas je ovo izuzetno važan događaj. Velika su očekivanja i moramo dati svoj makismum, zato smo izuzetno sretni zbog činjenice da je publika prepoznala naša nastojanja i našu energiju i to nam je jasno dala do znanja onog trenutka kada smo dobili izvještaj da su ulaznice za premijeru rasprodane mjesec dana prije prikazivanja predstave - rekao je Mudžić, saopćeno je iz Stage Productiona.



Karte za drugu sarajevsku "Audiciju“ puštene su u prodaju danas. Ulaznice se mogu kupiti putem sistema kupikartu.ba i svim prodajnim mjestima servisa.



Više informacija može se pronaći na oficijelnoj stranici Audicija.ba

(FENA)