Najstariji festival pozorišta u Bosni i Hercegovini "Pozorišne/Kazališne igre BiH " u Jajcu, bit će održan od 1. do 9. jula, a čuvar Ključa grada Jajca ove godine u devet festivalskih dana bit će dramaturginja i rediteljica Dubravka Zrnčić-Kulenović.

Foto: FENA

Selektor Pozorišnih igara BiH dramski pisac, dramaturg, teatrolog, profesor Almir Bašović nakon gledanja predstava odlučio je kojih sedam će se takmičiti za nagrade Festivala.



U razgovoru za Fenu, komentirajući odabrane predstave, Bašović kaže da bi se u Jajcu trebale naći one koje su obilježile jednu pozorišnu sezonu u Bosni i Hercegovini.



Istaknuo je da predstave svjedoče o stanju u bh. pozorištima i o aktuelnom trenutku.



- Pozorište je jedina umjetnost koja živi "ovdje i sada", tako da ono nudi sliku društva čak i onda kada to ne želi. Moglo bi se reći da se tematski gotovo sve predstave na daleki način bave ratom i njegovim posljedicama, bilo da se radi o propitivanju vrijednosti u postratnom društvu, bilo da se bave porodicom kao egzistencijalnim osnovom koji je ratom narušen. Moram naglasiti da se nijedna predstava ne bavi ratom kao historijskim događajem direktno, već u centru ima pojedince i njihove egzistencijalne situacije - naveo je on.



Bašović smatra da je za kulturu značajan kontinuitet, te dodaje da je i sam više puta naglašavao značaj Igara u Jajcu kao najstarijeg festivala pozorišta u BiH, koji su pokrenula i decenijama obilježavala velika imena ne samo iz pozorišnog života Bosne i Hercegovine, nego i regije.



Ove godine u Jajcu na 37. Pozorišnim igrama BiH u takmičarskom dijelu publika će moći da pogleda predstave: "Sve se nekako preživi osim smrti" Ljubice Ostojić u režiji Dine Mustafića (Narodno pozorište Sarajevo), "Sve o ženama" Mire Gavrana u režiji Darka Cvijetića (Pozorište Prijedor), "Romeo i Julija" Wiliama Šekspira u režiji Selme Spahić (Bosansko narodno pozorište Zenica ), "Jedvanosimsoboakalomistobo" Nejre Babić u režiji Aleša Kurta (SARTR), "Sabirni centar" Dušana Kovačevića u režiji Marka Misirače (Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka), "Zrno soli ili sretan rođendan Marina!" Nede Bric u režiji Nede Bric (Narodno pozorište Tuzla) i "Hamlet u selu Mrduša Donja" Ive Brešana u režiji Ivana Lea Leme (Hrvatsko narodno kazalište Mostar).



Članovi stručnog žirija su Strajo Krsmanović, Irina Dobnik i Adnan Lugonjić. Žiri publike grada Jajca činit će Igor Lacić, Ilijana Saraf, Senad Alibegović, Pašaga Hodžić te Amela Kavazbašić.



Osim takmičarskog prorama, tokom trajanja Igara bit će upriličen i raznovrstan i prateći program u okviru kojeg će učešće uzeti amaterska pozorišta, a bit će organizirane i promocije knjiga, izložbe...



Također će biti upriličen omaž pozorišnom i likovnom kritičaru Vojislavu Vujanoviću koji je preminuo u januaru ove godine, a dao je veliki doprinos Pozorišnim igrama u Jajcu.





(FENA)