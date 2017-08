Tokom iskopavanja u mjestu Gokceada u Canakkaleu, na sjeverozapadu Turske, pronađen je građevinski kompleks sastavljen od nekoliko prostorija i star oko 7.000 godina.

Foto: AA

Iskopavanja su počela 2009. godine, a tim predvodi profesor sa Univerziteta Trakya Burcin Erdogu.



Erdogu je kazao kako su tokom ovogodišnjih iskopavanja došli do značajnih otkrića.



”Tokom iskopavanja u 2017. pronašli smo veoma važan građevinski kompleks od 7-8 prostorija”, kazao je Erdogu.



Dodao je kako će istraživanja biti nastavljena jer je riječ o jednom nepoznatom procesu i periodu u zapadnoj Anadoliji.



Erdogu je izjavio kako su tokom istraživanja pronašli i veliki broj jama, a da je u jednoj od njih pronađen veći broj ljudskih kostura.



”Na području iskopavanja bilo je mnogo jama. U jednoj od njih je pronađeno 13 kostura, među njima muškaraca, žena i djece. Kosturi su bili ostavljeni u jami. To je bilo iznenađenje za nas. Jer u tom periodu, bilo da je riječ o zapadnoj Anadoliji, bilo o Grčkoj, groblja ili ljudski kosturi ne dolaze pod ruku. Imamo mnogo sreće kada je riječ o tome. Prvi put smo se susreli sa jednim takvim otkrićem“, rekao je Erdogu.



Pretpostavljaju da je, nakon smrti jedne osobe, poredano kamenje i sve tako.



”Ovo je ili bio način ukopavanja ili je do toga došlo putem nepogode. Ne možemo tačno znati”, rekao je Erdogu koji je dodao kako će uraditi DNK analizu kako bi saznali sa čime su se susreli.



Kazao je kako će analizirati da li su te osobe bile u rodbinskoj vezi, odakle potiču, kojem narodu pripadaju i tome slično.





(AA)