Prije 1,4 milijarde godina dan na Zemlji je trajao 18,7 sati, rezultati su istraživanja naučnika sa Univerziteta Columbia i Wisconsin.

Ilustracija / 24sata.info

Istraživanje je objavljeno u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences", a navedeno je da je prije više od milijardu godina udaljenost između Zemlje i Mjeseca iznosila 341.000 kilometara. Dakle, Zemlja i Mjesec su bili mnogo bliži nego što su danas kada su udaljeni oko 385.000 kilometara.



Dan je, kako su naveli, bio kraći zbog manje udaljnosti Zemlje i Mjeseca. Poznato je da se Mjesec svake godine od zemlje udalji 3,82 centimetra.





