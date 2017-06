Novi šumski požar koji je noćas oko 2.25 sati buknuo na predjelu između Tučepa i Makarske proširio se prema planini Biokovo, kao i prema prigradskom naselju Kotišina nedaleko Makarske, a vatrogascima na terenu pomažu i pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Foto: 24sata.info

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) saopšteno je da je zbog požara za sav promet zatvorena državna cesta DC512 Makarska-Vrgorac, dok se na Jadranskoj magistrali (DC8) od Makarske do Tučepa vozi u oba smjera uz ograničenje brzine.



Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Tučepi saopštilo je da su turisti iz triju tučepskih hotela te žitelji nastanjeni u ulicama u istočnom dijelu Tučepa, evakuisani su do ranih jutarnjih sati u ponedjeljak zbog požara koji je buknuo oko rano jutros u Gornjim Tučepima i zaprijetio stambenim objektima. Nakon nekoliko sati vraćeni su u hotele.



Hrvatski mediji prenose da u gašenju požara trenutno učestvuje 75 pripadnika Oružanih snaga iz sastava Protupožarnih namjenski organizovanih snaga Hrvatske kopnene vojske, te četiri kanadera, kao i oko 350 vatrogasaca s makarskog područja.



Zbog novonastale situacije i širenja požara, potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar obrane Damir Krstičević donio je odluku da se na požarište kao pomoć uputi i 150 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, saopšteno je ranije danas iz hrvatske Vlade.



Kao mogući uzrok požara koji je u subotu izbio kod Podgore te se širio prema Parku prirode Biokovo, a u kojem su prema prvim procjenama izgorjele masline, borova šuma i nisko raslinje na površini od oko 250 hektara te je vatra prijetila kućama Podgorana i gostima jednog od hotela, korištenje je pirotehnike na jednoj svadbi, pišu hrvatski mediji.



Tu pretpostavku istražuje splitska policija - inspektori zaštite od požara jer je u jednom hotelu navodno korištena pirotehnika i to se poklapa s vremenom nastanka požara.





(AA)