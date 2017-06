Slovenija će više ulagati u sport i svoje reprezentacije jer su sportaši pravi "veleposlanici" svoje zemlje u svijetu, a iduće godine pokrenut će i projekt uvođenja jednog sata tjelesnog odgoja dnevno u svim osnovnim školama, najavio je u utorak slovenski premijer Miro Cerar.

"Ove smo godine namijenili za sport dodatna dva milijuna eura proračunskih sredstava, a jedan od važnih budućih projekata ove vlade je uvođenje jednog sata dnevno tjelesnog odgoja za sve čenike osnovnih škola", kazao je Cerar na otvaranju skupštine Olimpijskog odbora Slovenije u Ljubljani.



Slovenski premijer i osnivač Stranke modernog centra (SMC) s kojom je pobijedio na izborima 2014. sin je Miroslava Cerara starijeg, nekoć poznatog gimnastičara koji je u dresu bivše Jugoslavije 60-ih i 70-ih godina osvajao medalje na olimpijskim igrama, te svjetskim prvenstvima, a najbolja disciplina bila mu je vježba na konju s hvataljkama. I majka Mire Cerara mlađeg, pokojna Zdenka Cerar bila je uspješna gimnastičarka, pa je i aktualni slovenski premijer naslijedio dosta roditeljskih sportskih gena, u mlađim danima igrao je košarku i nogomet.



Cerar je na skupštini nacionalnog olimpijskog odbora kazao da njegova vlada priprema zakonske izmjene koje će omogućiti bržu izvanrednu naturalizaciju stranih vrhunskih sportaša koji će moći ojačati slovenske klubove, a osobito reprezentativne ekipe koje se bore za svjetski vrh ili za medalje na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima.



Do sada oni nisu mogli dobiti slovensko državljanstvo ako prije toga nisu godinu dana neprekidno boravili u Sloveniji, a to će prema novom zakonu biti moguće ako je to u interes neke od slovenskih reprezentacija i same države, najavio je slovenski premijer.



"Izražavam zahvalnost i priznanje svima vama koji radite za dobro slovenskog sporta koji nosi ime Slovenije po cijelom svijetu. Sport je doista jedan od najboljih naših veleposlanika", kazao je Cerar.



Najavio je i propis po kojemu će slovenske reprezentacije u različitim sportovima ubuduće morati nastupati u dresovima jedinstvenog dizajna i boja, kako bi se njihova pojava identificirala s državom iz koje dolaze, što do sada nije uvijek bio slučaj.





