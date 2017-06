Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su očuvanje finansijske discipline i rast bruto društvenog proizvoda (BDP) izuzetno važni zadaci za buduću premijerku Anu Branabić.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je za RTS rekao i da je privođenje kraju sedme revizije arnžamana sa Međunarodnim monetranim fondom takođe jedan od važnih zadataka za Brnabić.



Dodao je i da će joj u tome pomoći ministar finasija Dušan Vujović.



"Vujović ostaje ministar finansija, razgovarao sam o tome i sa Brnabić", rekao je Vučić.



Na pitanje da li je znao da će Brnabićevoj povjeriti mandat onda kada je poklonio knjigu na posljednjoj sjednici Vlade koju je vodio kao premijer, on kaže:



"To je i tada bila moja želja ali nisam znao da li ću imati snage da to predložim, a kamoli da li će to da prođe".



Na pitanje, čega se plašio, kaže: "Odgovora SNS".



Podsjetio je da je na sjednici Predsjedništva stranke njih troje bilo protiv Branbić, a šestoro je odmah reklo da će je podržati:



"Razumio sam njihovu bojazan za moj rejting i rejting stranke i kao i kako će to prihvatiti tradicionalna Srbija".



Na pitanje da li su njihovi razlozi bili diskriminatorski i u stilu kao što govori Dragan Marković Palma, Vučić kaže da su mnogi govorili gore od njega, Vuk Јeremić i Velimir Ilić.



"Јedan od njih je rekao: Kako bi moj deda Solunac na to reagovao? A kad ga pogledate jasno vam je da je daleko od toga... Drugi je iznio najgore moguće komentare, najbrutalnije uvrede", rekao je on.



On je pozvao lidera Јedinstvene Srbije Dragana Markovića Palmu da promijeni stav i glasa za izbor Branabić na funkciju predsjednice Vlade Srbije.



"Nadam se da će (Marković) svoj stav da promijeni i pozivam ga i večeras da promijeni stav", rekao je Vučić.



"Rekao mi je i Marjan Rističević da neće biti za gej paradu, a ja sam mu rekao da ni mene tamo neće vidjeti, da to nije moj svijet, ali da je naša želja da svako ima pravo na slobodu okupljanja", rekao je Vuičić.



Vučić je, sumirajući svoj premijerski mandat, izjavio da svom nasljedniku i budućoj vladi ostavlja punu kasu.



Kao neuspjeh doživljava kašnjenje Kliničkog centra u Nišu, a dok mu je ljudski i politički najteže to što nije uspio da zaštiti gradonačelnika Beograda Sinišu Malog.



Užasno mu je, kaže, teško palo to što Klinički centar u Nišu nije završen, da je stalno o tome pitao na sjednicama vlade i da je dobijao pogrešne informacije sve dok nije formirao odbor koji se time bavio.



Ličnim, ljudskim neuspehom smatra to što nije dovoljno čvrsto stao iza Siniše Malog, za koga smatra da je najbolji gradonačelnik Beograda u posljednjih 30 godina, a koji je zapravo kolateralna šteta napada kojima je pravi cilj bio on, a ne Mali.





(RTS)