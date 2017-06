U nastavku ponovljenog suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, svjedok Haškog tužilaštva rekao je da je vidio optužene 1991. godine na područjima Kninske krajine gdje su počinjeni zločini nad Hrvatima.

Radoslav Maksić, bivši pukovnik Jugoslovenske narodne armije (JNA), izjavio je da je u jesen 1991. godine upućen u Knin, kako bi pomogao u organizovanju Teritorijalne odbrane (TO) tamošnje Srpske autonomne oblasti (SAO). Svjedok je rekao da je na tom području vidio “zločine, paljenje, pljačke i ubistva”.



Prema riječima svjedoka, rukovodne strukture SAO Krajine nisu ništa učinile da kazne počinioce zločina, a ništa nije radilo ni Ministarstvo odbrane Srbije, koje su Maksić i njegovi nadređeni izvijestili.



Maksić je rekao da je Stanišića i Simatovića vidio dva puta – u Korenici i na kninskoj tvrđavi – i smatrao je da oni pomažu Milanu Martiću, tadašnjem ministru unutrašnjih poslova SAO Krajine, u organizovanju milicije.



Iz Maksićevog izvještaja Ministarstvu odbrane Srbije iz oktobra 1991., tužilac Edward Russo citirao je da “uplitanje Službe državne bezbjednosti van nadležnosti, izaziva ogorčenje pripadnika TO-a”. Prema istom izvještaju, “Srpska garda u Korenici… pljačka, otima, provaljuje u kuće… a niko ne zna odakle je, ko joj komanduje i šta joj je svrha”.



Uprkos insistiranju tužioca da precizira “na koju je SDB mislio”, svjedok Maksić je izbjegao konkretno odgovoriti.



Na pitanja o susretima sa Stanišićem i Simatovićem, Maksić je negirao da se s optuženima susretao, tvrdeći da ih je “samo vidio u prolazu” i da “nije znao ko su”, dok mu drugi nisu rekli.



Upitan šta su Stanišić i Simatović tada radili u SAO Krajini, svjedok je odgovarao: “Nije me bilo briga” i “Nisam znao tada, a ni sada”. Dodao je, međutim, da Stanišić “sigurno nije došao na izlet”.



Bivši šef SDB-a Srbije Jovica Stanišić i njegov pomoćnik Franko Simatović Frenki optuženi su za progon, ubistva, deportacije i prisilno premještanje hrvatskih i muslimanskih civila tokom ratova u Hrvatskoj i BiH, od 1991. do 1995. godine.



Poslije prvog suđenja, Stanišić i Simatović su bili oslobođeni krivice, ali je Apelaciono vijeće to ukinulo, prihvativši ključne osnove žalbe Tužilaštva i naloživši da suđenje bude obnovljeno.



Maksić je, na pitanje da li je SDB Srbije tada imala bilo kakvu nadležnost nad SAO Krajinom, uzvratio: “Ne znam”.



Kao dokaz da su u Krajini počinjeni zločini nad Hrvatima, tužilac je citirao izvještaj organa bezbjednosti JNA o ubistvima u selu Škabrnja, u novembru 1991. godine. Upitan ko je bio odgovoran za zločine, pukovnik Maksić je odgovorio da je to bio komandant brigade JNA kome su počinioci bili podređeni.



Svjedok je rekao i da su komandant te brigade i Milan Martić “negirali” zločine.



“To nije bila moja odgovornost i, tako, bio sam zadovoljan bilo šta da su mi rekli”, rekao je Maksić.



Maksić će odgovarati na unakrsna pitanja u četvrtak, 22. juna.





