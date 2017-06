Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je u petak u Beogradu kako je došlo vrijeme da Srbija i Hrvatska naprave pozitivan iskorak u svojim međusobnim odnosima kako bi rješavali brojna otvorena bilateralna pitanja, ali i mnoga druge probleme među kojima su i zajednički izazovi sigurnosne ili bilo koje druge prirode.

Foto: 24sata.info

Grabar-Kitarović je uoči bilateralnog sastanka u vili Mir s predsjednikom Srbije Aleksandom Vučićem rekla kako je iznimno bitno da dvije zemlje u svojim odnosima budu pragmatične i najavila da će tu poruku prenijeti svom domaćinu, srbijanskom šefu države čijoj će inaugiraciji večeras nazočiti.



"Srbija i Hrvatska ne moraju biti prijatelji, ali imaju niz pitanja u kojima moraju biti suradnici. Kad je riječ o našim odnosima ponovit ću ono što sam već rekla u Vukovaru - ne trebamo jedni drugima glumiti prijateljstvo jer još će puno vode proći i Savom i Dunavom prije nego što budemo prijateljske države. Međutim, moramo biti pragmatični", rekla je hrvatska predsjednica, ocjenivši da je današnji susret s Vučićem prilika da se napravi korak naprijed.



"Ovo je prilika da napravimo taj iskorak - ne samo za poboljšanje odnosa na jugoistoku Europe. Mi moramo podvući crtu pod povijest i riješiti sve ono što je bolno - od humanitarnih pitanja nestalih, pitanja arhiva, tzv. univerzalne jurisdikcije, ali prije svega još jednom pragmatično gledati u sadašnjost i budućnost", rekla je Grabar-Kitarović.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka s hrvatskom predsjednicom da vjeruje da se odnosi dviju država i dva naroda mogu "kako-tako" popraviti do kraja godine.



Vučić je novinarima rekao da je s Grabar-Kitarović razgovarao o konkretnim problemima i da je vrlo zadovoljan sastankom.



Dodajući da će uskoro otputovati u Dubrovnik, Vučić je rekao da će tamo nastaviti razgovore s hrvatskom predsjednicom.



"I da ne bismo žurili, nije to jednostavno, imamo mnogo toga što opterećuje naše odnose, ali vjerujem da u narednih šest mjeseci, odnosno do kraja godine, možemo da dostignemo značajnije rezultate, koji bi značili i Srbima u Hrvatskoj, Hrvatima u Srbiji, koji bi značili kakvo-takvo popravljanje bilateralnih odnosa između Srbije i Hrvatske, ali i u cjelini, između Srba i Hrvata, rekao je Vučić kratko novinarima nakon sastanka.





(FENA)