Pitanje srbijanskog zakona o univerzalnoj jurisdikciji Hrvatska će rješavati kroz bilateralne razgovore i čvrsto štititi hrvatske branitelje, koji ne smiju biti u podređenom položaju, rekao je u petak hrvatski premijer Andrej Plenković.

Andrej Plenković / 24sata.info

"To je problem koji je uvijek na dnevnom redu, koji je predmet bilateralnih razgovora i koji će biti predmet bilateralnih razgovora. Mi inzistiramo na njegovu rješenju, a proces pregovora o poglavlju 23 trajat će godinama. Prema tome, imamo vremena i prostora, metodologije i načina da riješimo to pitanje", rekao je Plenković odgovarajući na novinarsko pitanje da taj zakon Srbija još nije promijenila iako je prošlo gotovo godinu dana od kada je Srbija otvorila pregovore u poglavlju 23 Pravosuđe i temeljna prava.



"Mi smo našu poziciju nekoliko puta iznijeli, vrlo jasno markirali i štitimo hrvatske branitelje, štitimo naše državljane. Ne želimo da hrvatski državljani, državljani EU-a budu u podređenom položaju. Ja sam nebrojeno puta rekao da se radi o zakonu hibridnog karaktera proširene regionalne jurisdikcije. To je za nas neprihvatljivo, smatramo da takva vrsta proširenja nadležnosti nije dopuštena i jasno je da se tome protivimo, što smo više puta pojasnili našim europskim partnerima, a i u Beogradu", rekao je Plenković.



Za otvaranje poglavlje 23 Hrvatska neko vrijeme nije davala suglasnost tražeći jamstva da Srbija neće zloupotrebljavati svoj zakon o univerzalnoj jurisdikciji za suđenja za ratne zločine, osiguranje prava hrvatske manjine u Srbiji i punu suradnju s Haškim sudom.



U zajednička pregovaračka stajališta EU-a ušla je na hrvatski zahtjev formulacija kojom se ističe “potreba za regionalnom suradnjom i dobrosusjedskim odnosima u procesiranju ratnih zločina, uključujući i cilj da se izbjegne sukob nadležnosti”. Nakon toga pregovori su otvoreni u srpnju prošle godine.





(FENA)