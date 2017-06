Priča o koncertu Zabranjenog pušenja u Rijeci, na kojemu je Nele Karajlić ispalio "Crk'o Marshall", prepričava se i danas. Pjevač je zbog vrijeđanja lika i djela Josipa Broza priveden, kao i ostali članovi benda. A samo je obavijestio publiku da su ostali bez pojačala. Vicevi o Titu kažnjavali su se zatvorom i u drugim prilikama. Iz ove perspektive, u bivšoj državi postojao je verbalni delikt. Za izgovorenu riječ mogli ste "guliti" u Gradiški. Ili na Golom Otoku.

Ali Hrvatska je raskrstila s Jugoslavijom. Tito živi tek u imenu trga oko kojeg još uvijek lomimo koplja, i u sjećanju malog broja onih koji na sav glas viču da su antifašisti dok prosvjeduju oko imena trga. Vicevi o Titu odavno se ne kažnjavaju.



U demokratskoj i neovisnoj Hrvatskoj sloboda govora postoji. Ili?



Sanader u nacističkoj odori



Kada je prije desetak godina Nikša Klečko bio izložen pravosudnom progonu zbog objave fotomontaže tadašnjeg premijera u nacističkoj odori na Facebooku, mogli smo to opravdati time da Facebook još uvijek nije bio uobičajeno sredstvo komunikacije kod nas. Pa eto, policija i pravosuđe nisu znali s čim točno imaju posla. A i Ivo Sanader bio je autoritet koji je čvrstom rukom vladao medijima, danas volimo reći da je bio autokrat. Govorkalo se i da je u pitanju politički obračun s predsjednikom SDP-ovog foruma mladih, kojeg se pošto-poto treba diskreditirati. Klečak je naknadno oslobođen optužbi, nije dokazano ni da je napravio spornu fotomontaži ni da ju je objavio.



Ivo Sanader neslavno je otišao s hrvatske političke scene. Uz sve ostalo što nam je ostavio "u amanet", zgode s nezgodnom montažom nitko se više ni ne sjeća.



Nakon njega na čelo hrvatskog političkog broda stali su potpuno drugačiji kapetani. Jadranka Kosor nije se pretjerano opterećivala, barem naoko, pričama o sebi. Pa sukladno tome nisu zabilježeni niti njeni pokušaji da pravosuđe koristi kao alat kojim će zaustaviti kritike na svoj račun.



Ostojić protiv Facebooka



Ali, kao što to obično biva, neki drugi pokušavali su. Ranko Ostojić, SDP-ov ministar policije, imao je više od nekoliko "bliskih susreta" s korištenjem pravosudnog aparata kako bi zaustavio uvrede na svoj račun. Njemački državljanin Ivan Kelava morao je platiti kaznu od 6.200 kuna jer je Ostojiću rekao da je "komunistički đava koji mrzi hrvatske branitelje". Ostojić je prekršajno prijavio i jednog 67-godišnjaka koji ga je vrijeđao, a kaznenu je prijavu zaradila i 47-godišnjakinja iz Bjelovara. Zbog navodnih prijetnji smrću na Facebooku, Ostojić je dao uhititi i Marka Franciškovića.



Kad može ministar, zašto ne bi mogao i premijer. Zoran Milanović brutalno je izviždan na proslavi Oluje 2013. u Kninu. "Zviždač" Luka Kozina po kratkom je postupku uhićen, a nakon burne reakcije javnosti, premijer se predomislio. Izjavio je kako je stvar političke kulture prihvatiti da političari nisu uvijek omiljeni te da pretjerane reakcije na takve epizode zadiru u ljusku slobodu.



Poslije toga je nastalo, pokazalo se, zatišje pred buru.



Kamenom i pjesmom



I bilo je tako. Sve dok navijači nisu odlučili prostom pjesmicom počastiti svoju nekadašnju ikonu, a sloboda govora se u demokratskoj Hrvatskoj urušila kao kula od karata. Zbog "skandiranja" Janici Kostelić, 12 mladića privedeno je po kratkom postupku, sedmorici je određen pritvor, a javnost se digla na noge prosvjedujući i protiv prostačkog ponašanja grupe navijača i protiv pretjerane reakcije policije i pravosuđa. Premijer je stao u obranu državne tajnice za sport i odlučno osudio svako divljaštvo, osobito ono prema ženama bez muške zaštite. Parafraziramo, naravno. Što je time htio reći, pitaju se sve feministice u Hrvatskoj.



Samo nekoliko dana nakon toga, i sam se Plenković našao u donekle sličnoj situaciji. Zbog prijetnji koje je slao premijeru uhićen je Hrvat s austrijskom adresom, Andreas Jurić. On je premijeru u travnju zaprijetio da će ga gađati kamenjem, a kad je dva mjeseca nakon toga došao u Hrvatsku, prijetnja je valjda postala realna, pa je 21-godišnjak uhićen i poslan na 15 dana hlađenja u pritvoru. Premijer je rekao kako ovo uhićenje ne treba banalizirati.



Veći od većega



I baš kad smo pomislili kako nema dalje od prijetnje premijeru i da je poslana poruka dovoljno jasna, pokazalo se da ima još većih i još jednakijih.



Iako javnost redovito zabavlja ili sablažnjava kritikama vlasti, ovisno kako gledate na te stvari, sisačkog biskupa Vladu Košića, po svemu sudeći, kritike na njegov račun baš i ne zabavljaju. U Tisnom je danas uhićen 70-godišnji Ilija Komšić zbog, ni više ni manje, statusa na Facebooku kojeg je posvetio biskupu Košiću. Biskup ga je, zauzvrat, prijavio.



Policija je ekspresno reagirala. Starac je uhićen i iz Tisnog poslan u Sisak, da se tamo podrobno istraži čime je to utjerao strah u kosti biskupu. Supruga uhićenog Ilije Komšića kaže kako je u Sisak odveden bez lijekova koje svakodnevno pije te da je zabrinuta za njega.



Što je 70-godišnjak o biskupu napisao, još se ne zna. Ali, što god da jest, sigurno je nešto veliko. Jer hrvatska policija reagira samo na velike stvari koje se govore velikim ljudima.



I opet, premijer



Andreas Jurić nije jedini koji će ovog tjedna biti vijest zbog Facebook prijetnji hrvatskom premijeru. DORH je potvrdio da je u Dubrovniku uhićen i jedan 45-godišnjak zbog prijetnji državnom dužnosniku. Mediji pišu da je u pitanju, ponovo, hrvatski premijer.







