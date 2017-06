Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Srbije Čedomir Jovanović izjavio je danas da će ići u Potočare na komemorativni skup srebreničkim žrtvama, jer bi bilo sramota da niko iz Srbije ne ode.

Čedomir Jovanović / 24sata.info

Ako nema nikoga iz Srbije, a oni zovu mene, onda ću ja otići i reći da predstavljam one koji se ne slažu sa tim ludilom koje nas truje 22 godine, rekao je Jovanović novinarima u skupštini.



Jovanović je rekao da u Potočare treba da ode Ana Brnabić (buduća premijerka) i dodao da će ona biti njegov predstavnik ukoliko ode.



Podsjetio je da nije išao kada je na komemorativnom skupu bio Aleksandar Vučić, jer je smatrao da je to dovoljno, prenosi Tanjug.



Neka ode ona. Ako ode Ana Brnabić, ona će biti moj predstavnik tamo. Nisam išao kad je išao (Aleksandar) Vučić, smatrao sam da je to dovoljno, rekao je Jovanović.



On je izrazio nadu da će jednog dana 11. jula moći da bude na nekom drugom mjestu i da slavi život, a ne da se stidi.



Jovanović je kazao da će na komemorativni skup povesti i bivšeg Zaštitnika građana i aktuelnog predsjednika Pokreta slobodnih građana Sašu Jankovića, ako ima problem sa pozivom .





(FENA)