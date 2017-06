Zamjenik premijera Ruske Federacije Dmitrij Rogozin rekao je da će Srbija imati dobru Vladu, ali da nikada neće postati članica EU, jer će uvjeti biti takvi da nikada neće biti u stanju da ih ispuni.

Rogozin je istakao da će, što se tiče uvjeta stupanja u EU, Srbija morati da se odrekne Kosova, što se nikada neće dogoditi.



- Nijedan najprozapadniji Srbin nikad neće izdati svoju otadžbinu. Može se dogovarati o ekonomiji, kursu, porezima, ali to je već pitanje izdaje. A bez odricanja od Kosova, Srbe neće primiti u EU. Zato, to će biti dugovječan proces - rekao je Rogozin za "Sputnjik".



Rogozin je nakon svečanog prijema povodom inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu naveo da ne smatra da su se na prijemu dogodile neke stvari koje izlaze iz okvira onoga što je trebalo da se dogodi na formalnom, svečanom događaju stupanja novog predsjednika Srbije na dužnost.



- Važno je što su došli svi balkanski lideri. To naglašava ulogu Srbije kao najveće i najautoritativnije države u regionu, od koje mnogo toga zavisi. Bio je i prilično visok nivo predstavnika drugih država - rekao je Rogozin.



Odgovarajući na pitanje da li je Rusija članstvom Crne Gore u NATO propustila šansu da zaustavi utjecaj te vojne alijanse na Balkanu, Rogozin je naveo da je Crna Gora za Srbiju ono što je Ukrajina za Rusiju.



- Praktično, to nije stvoreno protiv Rusije, već protiv Srbije, izazvan sukob između rođene braće i sestara. To govori o tome da rođenom bratu možete da ubacite nešto što će ga učiniti otuđenijim od stranca. Isto to se kod nas u Ukrajini desilo. Mi smo također svi izmiješani - objasnio je Rogozin.



On je dodao da u Rusiji crnogorsku temu ne posmatraju kao ruski problem, već srpski, što ga na taj način čini i ruskim, ali prvenstveno srpskim.



