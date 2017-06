Čast je služiti Srbiji kako bi se ona mijenjala na bolje, rekla je danas mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić na početku ekspozea pred poslanicima Narodne Skupštine i istakla da njena vlada nastavlja posao na odličnim temeljima koje joj je ostavila vlada Aleksandra Vučića.

Foto: Tanjug

"Važno je da se usaglasimo oko prirotieta i napravimo društveni dogovor oko toga sta zajedno možemo i moramo da postignemo da bismo u Srbiju uveli u red uspješnih država", istakla je Brnabić.



Ona je rekla da "vrijeme koje je pred nama pokazaće koliko smo kao društvo i pojednci hrabri da zajedno pomjerimo granice i zakoračimo u budućnost svih nas".



"U politiku sam ušla iz privrede, a iz ljubavi prema Srbiji. Vratila sam se iz najbolje želje da uradim nesto za svoju zemlju. Čast je služiti Srbiji, kako bi se ona mijenjala na bolje" rekla je Brnabić i dobila prvi aplauz poslanika.



Brnabić je izjavila danas da je jedan od prioriteta njene vlade nastavak ekonomskih reformi te da očekuje stalni godišnji rast BDP od 3,5 odsto, kroz povećanje investicija, izvoza robe i usluga i smanjenja udjela javnih rashoda. Za to je potrebno dalje unapređenje poslovnog okruženja, politička stabilnost i dalje približavanje EU, naglasila je Brnabić u ekspozeu. To podrazumijeva i nastavak reforme državne uprave i efikasniji rad države, koja treba da bude servis građana.



"Važno je da u javnim finansijama zadržimo red koji je uvela prethodna vlada", podvukla je Brnabić i istakla da je potrebno da vlada dobro planira prihode i rashode.



Podsjetila je da je Srbija prošla uspješno šest revizija sa MMF, da je sada na redu sedma i da će ove godine biti završen uspješno aranžman sa MMF. Kako je rekla, napori prije svega građana i vlade prepoznati su od strane MMF, Svjetske banke, i drugih institucija.



"Nastavićemo rigoroznu kontrolu trošenja novca, a opšti deficit države treba da bude ispod jedan odsto, a sa daljim rastom ekonomije da se spusti javni dug na 60 odsto BDP", istakla je. To bi, kaže, stvorilo prostor za plate i penzije i za nove investicije i infrastrukturu.



"Povećaćemo plate u javnom sektoru", kategorična je Brnabić.



"Pojedinac ne može sam ili može malo i tražim vašu podršku da modernizujemo državu i napustimo birokratski način razmišljanja" rekla je ona.



Javne finansije su, podsjetila je, žila kucavica ekonomskog sistema i pravilnim radom imaće povećanje plata u javnom sektoru, ali će se raditi i na smanjenju opterećenja poslodavaca.

(Tanjug)