Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da su odluke o vojnim vježbama sa Rusijom i statusu Humanitarnog centra u Nišu "stvar Srbije".

Jens Stoltenberg

Stoltenberg je srpskim novinarima rekao da je "na Srbiji da odluči" i da NATO poštuje neutralnost.



"Važno je da svaka država izabere svoj put, poštujemo kada države žele da postanu članice, ali i vašu odluku da ne budete dio saveza, jer ste suverena država", rekao je Stoltenberg.



Kako je rekao, NATO cijeni partnerski odnos sa Srbijom, a on lično se unaprijed raduje nastavku saradnje i sa premijerkom Anom Brnabić.



Govoreći o odluci Srbije da izvodi zajedničke vojne vježbe sa Rusijom, generalni sekretar NATO-a kaže da "Alijansa poštuje odluke koje Srbija donosi".



"Kada sam bio premijer Norveške mi smo imali veze sa Rusijom, iako smo članica NATO od 1949. godine, imali smo vježbe. Ne smatram da Rusija treba da bude izolovana", kaže Stoltenberg.



U razgovoru sa srpskim novinarima tema je bio i rusko-srpski Humanitarni centar u Nišu. Na pitanje da li je davanje diplomatskog statusa ruskim humanitarcima crvena linija, kaže:



"Opet, Srbija odlučuje o tome kome će dati status. Meni je važno da se unaprijed radujem tome što će Srbija biti domaćin vježbe za civilne vanredne situacije sa NATO-om sljedeće godine. To je nešto što organizujemo sa partnerskim zemljama često", rekao je Stoltenberg.



Prvi čovjek vojne alijanse je govorio i o bombardovaju SRJ 1999. godine.



Kako kaže, tada nije bio u NATO i ne može da govori o osiromašenom uranijumu i municiji korišćenoj tamo, ali je rekao da je NATO sada na Kosovu kako bi pomogao stabilizaciji i izbjegavanju nasilja.



Stoltenberg je rekao da je NATO svjestan da na Balkanu postoje tenzije i da "tamo može doći do nasilja i rata".



"To se ubuduće mora spriječiti i zato pozdravljamo partenrstvo sa vašom zemljom i važno nam je članstvo okolnih zemalja kako bismo izbjegli neprijatne situacije iz prošlosti", navodi Stoltenberg.



Govoreći o vojsci Kosova, Stoltenberg je ponovio stav da je važno da se njeno formiranje odvije u skladu sa ustavom.



"Izrazili smo zabrinutost nedavno po pitanju inicijative da se formira kosovska vojska bez potrebnnih uslova i pristanka predstavnika etničkih manjina na Kosovu. Formiranje mora da prođe kroz parlament i uz ustavne reforme", rekao je on.







(24sata.info)