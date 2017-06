Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Dubrovniku sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović o pitanjima od značaja za Srbe u Hrvatskoj i hrvatsku manjinu u Srbiji. Najavio je da će Srbija finansirati izgradnju kuće bana Јelačića u Subotici.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić je rekao da je hrvatska strana obezbjedila projekat za kuću bana Јelačića u Subotici, a da će Srbija obezbjediti sredstva za njegovu realizaciju. Naveo je da će se poslije toga rješavati i pitanja finansiranja medija na hrvatskom jeziku. Govorećo o zahtjevu zvaničnog Zagreba u vezi sa udžbenicima na hrvatskom jeziku u Srbiji naglasio je da postoje problemi za 10 od 34 udžbenika, jer Beograd smatra da rukopisi na maternjem jeziku nisu dovoljno stručni.



Prema njegovim riječima, Grabar Kitarovićevoj prenio je probleme Srba u Hrvatskoj i šta Srbija u tom pogledu očekuje.



"Nastavićemo konkretnu saradnju. Predstavnici kabineta će razmjenjivati posjete. Gledaćemo da to na najkonkretniji način rješavamo, u što bržem hodu, jer je to važno zbog Srba koji žive u Hrvatskoj i Hrvata koji žive u Srbiji. Vjerujem da možemo postići značajne rezultate po tom pitanju", uvjeren je Vučić.



Najavio je i da bi, kada je riječ o neriješenim pitanjima između Srbije i Hrvatske među kojima je i razgraničenje na Dunavu, uskoro trebalo da se sastanu stručne komisije koje će raspravljati o toj temi.



Predsjednik Srbije izjavio je da ne bi htio da kaže šta misli o porukama iz Podgorice, uključujući izjavu ministra odbrane da bi vojska Crne Gore ratovala protiv Srba na Kosovu ako bi to NATO tražio.





(RTS)