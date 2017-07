Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je svečano otvorio 12. međunarodnu konferenciju Dubrovnik Forum rekavši kako je Evropska unija pred velikim izazovima, ali da on vjeruje kako solidarnost, saradnja i dijalog mogu riješiti sve probleme, javlja Anadolu Agency.

Ovogodišnji Dubrovnik Forum održava se o temi "Jadransko-mediteranska suradnja i sigurnost u jugoistočnoj Europi", a fokus će biti na na rješavanju zajedničkih izazova sigurnosti i stabilnosti na Sredozemlju i u okolnim područjima putem jačanja saradnje i poticanja dijaloga.



"Uvjeren sam da Hrvatska može biti jedna od zemalja predvodnica europskog ujedinjenja i proširenja", rekao je Plenković obraćajući se učesnicima Foruma među kojima se nalaze i predsjednici i najviši predstavnici vlasti zemalja regije.



Plenković je podsjetio na to da se EU danas suočava sa velikim porastom nestabilnosti "koji je praktički u bilo kojem aspektu našega susjedstva - bilo da je riječ o sjeveru Afrike, bilo da je riječ o Bliskom istoku, Kavkazu, srednjoj Aziji".



"Na određeni način, cijela politika susjedstva određeni je test naših vrijednosti, opredjeljenja za funkcioniranje međunarodnog prava, za kredibilitet naše vanjske politike, politike proširenja, politike uspostavljanja ugovornih odnosa s državama koje imaju aspiraciju da se pridruže klubu ili da imaju čvrsto i jasno uređene odnose koje će regulirati, ne samo politički dijalog i gospodarske i trgovinske veze nego rješavati brojna otvorena pitanja", rekao je Plenković i dodao:



"Današnje prijetnje u odnosu na prije 10-ak i 15-ak godina puno su izraženije. Kada je riječ o terorizmu, migracijama, ekstremizmu, organiziranom kriminalu, hibridnom ratovanju, otvorenim ratnim sukobima ili pak o trendovima koji upućuju na niz zamrznutih konflikata u zemljama koje su oko EU-a."



Napomenuo je kako se posebna pažnja treba obratiti na terorističke napade unutar članica EU-a, a koji se nerijetko dešavaju "ne od strane terorista koji su došli van granica, već onih koji su u članicama EU-a, ali je došlo do njihove radikalizacije".



Kazao je kako to zahtijeva puno snažniji i čvršći odgovor svih nadležnih službi i saradnju među državama.



"Pritom, ovdje na jugoistoku Europe imamo pitanje stranih boraca, onih koji su odlazili proteklih godina u ratove na Bliski istok, vratili se i predstavljaju potencijalnu latentnu opasnost za sigurnost naših država. Stoga su razmjene informacija i kvalitetna umreženost svih naših službi, po našem uvjerenju, jedan od načina kako izbjeći nove rizike i nove ugroze", kazao je Plenković.



Dubrovnik Forum odvijat će se u tri panela koji će biti posvećeni najaktuelnijim temama u regiji.



Prvi, pod nazivom "Mir, sigurnost i stabilnost", bavit će se zajedničkim izazovima sigurnosti i stabilnosti na Sredozemlju i u susjednim područjima. Migracije, rješavanje sukoba, otpornost, demografija, radikalizacija, terorizam te ekstremizam izazovi su o kojima će se raspravljati.



Naziv drugog panela je "Gospodarstvo, međupovezivost i okoliš: Razvijanje prilika za poslovanje na istočnom Sredozemlju".



"Ulaganje u mlade ulaganje je u sigurnost" je tema trećeg panela pod nazivom "Interkulturalni dijalog, obrazovanje, mladež".



Dubrovačka vanjskopolitička konferencija počela je kao Croatia summit, a 2013. godine promijenila je naziv u Croatia Forum. Od 2016. naziva se Dubrovnik Forum.



Prvi skup održan je pod nazivom "Zaokruživanje europske južne dimenzije: vrijednosti koje nas povezuju" kada je Hrvatska tek počela pregovore za članstvo u EU. Narednih godina raspravljalo se o sigurnosnim izazovima, evroatlantskim integracijama, globalnim izazovima regije, ulaganjima, procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana.



Na ovogodišnjem Dubrovnik Forumu panelisti su ministri vanjskih i unutrašnjih poslova zemalja regije ili njihovi zamjenici, naučnici iz političkih i mirovnih centara i predstavnici vjerskih zajednica.



