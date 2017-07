Hrvatska policija zabilježila je danas tri slučaja povrede linije razgraničenja na moru, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Hrvatske.

"O svim povredama linije razgraničenja MUP će obavijestiti Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova", naveli su iz MUP-a Hrvatske.



Dva dana nakon odluke Arbitražnog suda u Hagu o graničnom sporu koju Hrvatska ne priznaje, slovenski policijski brodovi su, kako pišu hrvatski mediji, danas tri puta ušli u hrvatsko more.



Ribar Danilo Latin rekao je za Hinu da je u Piranskom zalivu danas došlo do "bliskog verbalnog susreta" između hrvatske i slovenske pomorske policije.



"Slovenska policija je danas upozorila dva hrvatska ribarska brodića koja su isplovila do dosadašnje linije razgraničenja, ali stanje je mirno", rekao je Latin.



Hrvatski mediji pišu da je jedan od ribara, nakon što ih je policijska patrola upozorila da se nalaze u slovenskim teritorijalnim vodama, odvratio da su to hrvatske vode.



Nakon što je stigla i hrvatska policija, ribari su nastavili polagati mrežu.



Arbitražni sud presudio je da Sloveniji pripadaju tri četvrtine Piranskog zaliva, a Slovenija je dobila i slobodan prolaz kroz dio hrvatskog mora. Hrvatska ne priznaje arbitražu.

