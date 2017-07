Slovenski premijer Miro Cerar izjavio je danas da se slovenska vojska i dalje neće početi povlačiti iz vojnog objekta na Svetoj Geri, koji se prema arbitražnoj presudi nalazi na hrvatskoj teritoriji.

Arhiv / 24sata.info

"Slovenija se s tog položaja još neće početi povlačiti jer je implementaciju presude na terenu potrebno dogovoriti s hrvatskom stranom", rekao je Cerar za "Slovenački radio".



Cerar je rekao da se to, za sada, neće dogoditi jer takvi potezi moraju biti "dobro promišljeni i organizovani".



On kaže da arbitražnu presudu prije toga treba priznati Hrvatska, kako bi se implementacija provodila koordinisano.



"S Hrvatskom je potrebno postići sporazum o tome kako će se i kada svako povući na svoju teritoriju, a smatram da se u tom pogledu granična linija mora tretirati kao jedna cjelina", naglasio je slovenski premijer.



Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Hrvatske saopštilo je da je hrvatska policija danas zabilježila tri slučaja povrede linije razgraničenja na moru.



Dva dana nakon odluke Arbitražnog suda u Hagu o graničnom sporu koju Hrvatska ne priznaje, slovenski policijski brodovi su, kako pišu hrvatski mediji, danas tri puta ušli u hrvatsko more.

(srna)