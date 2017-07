U Barbatu na Rabu okončana je višečasovna opsada nakon što se Srđan Smojver, inače 48-godišnji ratni veteran, raznio ručnom bombom, javlja index.hr.

Foto: 24sata.info

Smojver je ranije danas hicima iz puške tipa Kalašnjikov ubio psihijatra Sinišu Rakića, a njegova žena skočila je kroz prozor dok je pokušavala pobjeći.



Hitna navodno jedno vrijeme nije mogla doći do nje jer je "napadač pucao po svima".



Smojver se zabarikadirao u kuću i nije htio izaći. Policija je opkolila kuću, a Smojver je prijetio da će se raznijeti bombom, što je na kraju i učinio.



Na licu mjesta su pripadnici specijalne policije, a policijski pregovarači pokušavali su nagovoriti Smojvera da odloži oružje i mirno se preda, ali on je odbijao to napraviti.



Komšije su ranije rekle kako su izolirani i u potpunom strahu. Pokušali su upitati policiju da ih pusti, međutim, policija im ne da da se pomaknu.



"Bili smo tu kad je gospođa izašla s balkona, bilo je užasno. Oni su mi susjedi. Imamo još jednog susjeda koji je bio s nama tu. Dok smo bili tu, gospođa se dovukla do nas, dokotrljala. Bila je slomljena cijela, u šoku. Ne znam kako da vam to opišem. Počela je vikati: 'Ubili su ga, ubili su mi muža!'. ", rekla je za Index.hr komšinica porodice Rakić.



"Pozlillo mi je, otišla sam nazvati hitnu pomoć odmah", rekla je.



"Drugi susjed je pokušao doći iza kuće, tamo gdje se sve dogodilo. Međutim, dočekao ga je Srđan. Imao je oružje i rekao mu da se gubi. Susjed se morao vratiti, što će?", pričaju svjedoci.



Kaže kako se javila i Srđanova bivša supruga i javila kako je on imao oružje kod sebe.



"Panika je nastala. Turisti su bili tu, kad je nastala pucnjava, pobjegli su na dvorište. Pokušali smo im objasniti što se dogodilo. Trenutno su na brodu, na drugoj strani Raba, u kontaktu smo", govori potresena žena.



" Danas oko 9,35 sati policija je zaprimila dojavu o galami i pucnjavi u mjestu Barbat na otoku Rabu. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su NN počinitelja u čijoj blizini na tlu je nepomično ležala NN muška osoba. Po dolasku policijskih službenika počinitelj (1969.) je opalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u njihovom smjeru te je mjesto događaja osigurano i pozvana je Specijalna jedinica policije iz Rijeke. Nakon dolaska pripadnika Specijalne policije tijelo žrtve (1966.) izvučeno je i preneseno do kola hitne pomoći gdje je utvrđena smrt. Supruga žrtve (1963.) koja je napustila mjesto događaja prije dolaska policije je pronađena i na sigurnom. Počinitelj se trenutno nalazi u stanu u kojem je prema informacijama kojima raspolažemo sam. Pregovaranje je u tijeku", saopštila je ranije policija o cijelom događaju.







(24sata.info)