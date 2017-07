Sa bebom u naručju, s osmijehom na licu i suprugom pored sebe juče je iz beogradskog porodilišta izašla Atifa Nokić (60), druga najstarija porodilja u istoriji Srbije.

Ona i suprug Šerif Nokić (68) sa nestrpljenjem i velikom srećom dočekali su dan da sa svojom bebom dođu kući u Novi Pazar.



- Nakon petog pokušaja vantjelesne oplodnje, uspjela sam da zatrudnim i rodim bebu. Znala sam da će biti veliki rizik u ovim mojim godinama, ali želja mi je jedina u životu bila da imam dijete, i ona mi se ostvarila. Uopšte se nisam plašila za svoj život. Hrabrost mi je bog dao, sudbina mi je takva bila i sve je išlo kako treba - priča za "Blic" Atifa, koja je 20. juna carskim rezom na svijet donijela djevojčicu Alinu.



Šerif je na početku bio protiv ove ideje. On ima četvoro djece iz prvog braka i, kako kaže, vrijeme je za unučiće, a ne za djecu.



- Protivio sam se tome jer je rizik veliki, ali sam popustio, vidjevši njenu veliku hrabrost - kaže on.



Ponosni roditelji spremni su da, podmlađeni rođenjem djevojčice, trčkaraju za njom, iako, kako i sami kažu, imaju i nekih zdravstvenih problema: Atifa s krvnim pritiskom, a njen suprug s dijabetesom, uz ugrađena tri bajpasa. Uz najširi osmjeh, pričaju da im je beba udahnula snagu za novi život.



- Imaćemo dovoljno i elana i snage da trčkaramo za bebom. Osjećam se odlično, bolje nego ikada u životu - srećna je Atifa.



Prof. dr Nebojša Radunović, koji je brinuo o Atifi tokom trudnoće, a zatim joj pomogao da na svijet donese bebu, kaže da je to bila prva trudnica sa 60 godina u ovom porodilištu i da je ovaj jedinstven slučaj pomak u medicini.



- Ovakvi postupci su, uslovno rečeno, pozitivni jer se pruža šansa i ljudima koji su zakasnili da dobiju dete. Ono što je neobičnost je da organizam posle 50 godina svoje resurse prebacuje na druga mesta, a reproduktivni sistem počinje da se gasi. Rizik postoji iz više razloga u ovom slučaju, problem je sa srcem, bubrezima i plućima, koji su radili dosta dugo, a sada dobijaju opterećenje, pa rade i za bebu. U toj celoj priči ima jedna pozitivna stvar - beba svoju majku podmlađuje svojim hormonima. Rizik je po majku, a po bebu nije ukoliko sve to dobro teče. Sigurno je da ćemo imati sve više ovakvih slučajeva, mada to nije rešenje jer je bolje rađati u mlađoj dobi - objašnjava prof. Radunović.



Inače, najstarija porodilja u Srbiji je Ljubinka M. iz Smedereva, koja je u 61. godini na svijet donijela zdravog dječaka nakon trideset godina borbe sa sterilitetom.



Rasim Ljajić čestitao sestri



Atifa kaže da ju je ministar Rasim Ljajić, brat od amidže, nakon porođaja pozvao i čestitao joj na rođenju bebe.



- Svi su srećni, ali smo mi najsrećniji - kaže Atifa.



