Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ne zna hoće li ići na komemoraciju žrtvama u Srebrenici, ali da će svakako tog dana iskazati svoj pijetet.

On je, u izjavi novinarima, nakon sastanka s voditeljicom europske diplomacije Federicom Mogherini i kosovskim predsjednikom Hashimom Thacijem, odgovarajući na pitanje hoće li će prisustvovati ovogodišnjoj komemoraciji u Potočarima, kazao da treba vidjeti što je najbolje za same domaćine i koga pozivaju.



-Oni imaju neke svoje uvjete i zahtjeve. Mislim da je važnije sačuvati dobre odnose. Naravno da ću i tog dana iskazati svoj pijetet- poručio je Vučić.



On je istaknuo da će se Srbija i dalje ponašati odgovorno u odnosu prema Bosni i Hercegovini, te podsjetio da Beograd podržava i integritet RS u okviru BiH.



-Želimo dobre odnose sa susjedima i koliko ovisi od nas nikakvog dolijevanja ulja na vratu neće biti- rekao je Vučić.





(FENA)