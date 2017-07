Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da će Srbija, ukoliko bude primorana birati između bližih veza sa Rusijom i članstva u EU, odlučiti za Uniju.

Ana Brnabić / 24sata.info

"EU je tamo, gdje mi idemo. To je jasno. Mi imamo emotivne veze sa Rusijom zbog tradicije, kulture i vjere. Ova osjećanja se ne mogu zanemariti, ali naš strateški put je EU", dodala je Brnabić.



Ona je izjavila za američku novinsku agenciju Bloomberg da u Srbiji veliki broj ljudi u potpunosti doživljava Rusiju kao "velikog brata i zaštitnika".



Podsjećajući da je bivši premijer Srbije, a sada predsjednik Aleksandar Vučić odbio da prati odluku EU da uvede sankcije Rusiji zbog Ukrajine, agencija navodi da Brnabić nije mogl potvrditi da li će nastaviti taj stav, ukoliko bude ugroženo pristupanje Srbije EU.



"Ne mogu to sada komentarisati, jer je na Balkanu veoma teško posvetiti se bilo čemu. To je težak region", ocijenila je Brnabić.



Ona je dodala da će nastaviti put koji je počeo njen prethodnik Vučić, da bi pripremila zemlju za članstvo u EU do 2020. kada joj se završava mandat.



Brnabić je rekla da postizanje napretka u normalizaciji odnosa sa Prištinom sada zavisi od toga da Priština odobri neki stepen autonomije Srbima, koji žive na sjeveru Kosova i Metohije, a da će na samom kraju biti odlučeno o pitanju statusa.



"Bez obzira da li smo u potpunosti spremni da se 2020. pridružimo EU, to će opet zavisiti od Unije da li želi da prihvati nove članice", rekla je ona.





(SRNA)