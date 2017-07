Premda su dosadašnje informacije govorile drukčije, ruska VTB banka možda će ipak sudjelovati u odobravanju novog kredita Agrokoru.

U pisanom odgovoru banka je tu informaciju potvrdila Reutersu, ali ne navodi s kolikim će udjelom sudjelovati u novom kreditu. No, VTB je još jednom ponovio da ne namjerava prodati svoja potraživanja prema Agrokoru, piše Jutarnji list.



Na isti upit Reutersa Sberbank, kao najveći kreditor koncerna, nije odgovorio.



Hoće li sudjelovati u novom Agrokorovu kreditu i u kojem iznosu, vjerovnici su se trebali očitovati do kraja lipnja, ali za konačan odgovor, očito s razlogom, dobili su još koji dan. Konačne informacije o kreditu, ističu u Agrokoru, bit će poznate do kraja tjedna, moguće i u srijedu, kad se sastaje Privremeno vjerovničko vijeće. Ono je prije gotovo mjesec dana dalo suglasnost izvanrednom upravitelju Anti Ramljaku da sklopi financijski aranžman od 480 milijuna eura, u koji je uključeno i 80 milijuna eura kredita odobrenih u travnju, plus 50 milijuna eura koje mogu osigurati dobavljači plasmanom robe.



Pritom grupa domaćih banaka ima pravo ukupnog upisa kredita od 160 milijuna eura, strane banke (ne samo Sberbank i VTB) moći će ukupno sudjelovati u kreditu sa 170 milijuna eura, a imatelji Agrokorovih obveznica, koje u vjerovničkom vijeću predstavlja američki fond Knighthead Capital Management, sa 150 milijuna eura, navodi list.



Novi kredit Agrokoru odobrava se po modelu roll-up, što znači da je za svaki euro novog kredita odobren status prvenstva naplate i za jednak iznos starog kredita. U njemu su prethodno odbile sudjelovati ruske banke jer model smatraju nepoštenim, s obzirom da više pogoduje vjerovnicima koji imaju manja potraživanja, poput američkog fonda Knighthead Capital Management. On je već osigurao prvih 100 milijuna eura kredita koji su iskorišteni za plaćanje dobavljača i pripremu sezone, a ako ostali vjerovnici ne iskoriste dodijeljene im kvote, njih će preuzeti Knighthead Capital i Zagrebačka banka.



Za odobreni kredit Agrokor će tijekom 15 mjeseci morati vratiti milijardu i šezdeset milijuna eura. Cijeli iznos glavnice i kamate bit će plaćeni na kraju, do 10. srpnja 2018. Kako su aktiviranjem Lex Agrokora zamrznute sve druge obveze, povrat ovog kredita ima prvenstvo naplate.





(FENA)