Predstavnici malih proizvođača i dobavljača Agrokora danas su ispred zgrade Agrokora upozorili kako je u protekla dva mjeseca porastao uvoz stranih poljoprivrednih proizvoda u Hrvatsku, dok su domaći zanemareni. Također, poručuju kako izvanredni upravitelj Agrokora nije održao obećanje i isplatio stare dugove malim proizvođačima, javlja Anadolu Agency (AA).

Agrokor / 24sata.info

Predstavnici Hrvatske udruge poljoprivrednika (HUP), Zelene liste (ZL), Nezavisnih seljaka Hrvatske (NSH) i Udruge središnjih proizvođača Hrvatske (USPH) govorili su o temi temu povećanog uvoza poljoprivrednih proizvoda te kašnjenju sa Agrokrovom isplatom duga malim dobavljačima.



Nenad Matić iz Zelene liste tvrdi da je prema procjenama sa terena u posljednja dva mjeseca uvoz poljoprivrednih proizvoda u Hrvatsku porastao, s tim da je jedan od najvećih uvoznika ponovno Agrokor odnosno Konzum.



Istovremeno, s povećanjem uvoza opada kupnja od domaćih proizvođača voća i povrća te žitarica, jaja i mliječnih prerađevina, kaže Matić i dodaje da se strana roba zbog povoljnije cijene stranim firmama plaća avansno.



Matić smatra kako su donošenjem Zakona o izvanrednoj upravi i imenovanjem povjerenika Ante Ramljaka hrvatska Vlada odnosno država preuzela upravljanje Agrokorom koji je, kaže, najveća hrvatska tvrtka, ali i najveći dužnik.



"Kada je imenovala povjerenika, onda on najvjerojatnije provodi politiku Republike Hrvatske, a mi očekujemo da on provodi politiku prodaje domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a ne uvoz tih proizvoda jer to sigurno nije politika Vlade Republike Hrvatske“, smatra Matić.



Od Koordinacije dobavljača traže da izvanredni upravitelj Ante Ramljak i Agrokor daju izvještaj o uvozu u proteklih šest mjeseci, naročito u protekla dva mjeseca otkad je preuzeto upravljanje nad ovim koncernom.



Prema procjenama Zelene liste, uvoz će u prvih šest mjeseci ove godine biti oko 10 milijardi kuna, a na kraju cijele godine preko 20 milijardi.



"To je loše za Hrvatsku i za pripremu ove turističke sezone koja bi trebala biti izlog i prodajni pult za naše poljoprivredne proizvode, a ne uvozne“, poručuje Matić.



Smatra kako Ante Ramljak upravlja najmoćnijim resorom u državi, da ne podnosi izvještaje redovito te zahtijeva da se ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić uključi u upravljanje Agrokorom. Upozorava kako bi tvrtke u Slavoniji koje su poslovale sa Agrokorom mogle postati strano vlasništvo što će, ocjenjuje, dovesti u pitanje budućnost i ovako iseljene Slavonije.



Rečeno je kako je Vjerovničko vijeće odobrilo kredit od 480 milijuna eura, no do sada je Agrokoru u prvoj tranši isplaćeno samo 100 milijuna eura.



Mali dobavljači još nisu isplaćeni iz prve tranše kredita, upozoravaju, obećana im je isplata iz drugog dijela kredita koja još nije isplaćena.



Prozvali su povjerenika Ramljaka da nije održao više puta javno izrečeno obećanje da će mali dobavljači biti isplaćeni od prve kreditne tranše.



Pohvalnim su ocijenili da je prvim dijelom ovog kredita dobavljačima isplaćena nova roba u zakonskom okviru od 30 do 60 dana.



(AA)