Marka Perkovića Thompsona u rujnu će na zagrebački Županijski sud dovesti policija jer se u četvrtak nije pojavio na klupi za svjedoke u slučaju Fimi media.

Marko Perković Thompson / 24sata.info

Njegovo privođenje 5. rujna naložila je sutkinja Irena Kvaternik jer obrana bivšeg hrvatskog premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera nije odustala od neposrednog ispitivanja pjevača koji se nije pojavio na sudu, a nedolazak nije opravdao.



Za razliku od Thompsona svoj nedolazak ispričao je Mate Mišo Kovač koji je, po sutkinjinim riječima, "naveo svoje dijagnoze" i rekao da bi mu bilo vrlo teško doći na zagrebački Županijski sud.



Tužiteljstvo u slučaju Fimi medija tvrdi da su oba pjevača, prema ideji optuženog Sanadera, dobivali novac iz crnog stranačkog fonda – Mišo za nastupe na predizbornim skupovima, a Thompson da se u to vrijeme suzdrži od nastupa. HDZ je, po nagađanjima koja su se mogla čuti na prvom suđenju, strahovao da Thompson ne nastupi za krajnje desni politički tabor i time HDZ-u odnese dio biračkog tijela.



Kada se u travnju 2013. pojavio kao svjedok na prvom suđenju Mišo je potvrdio da je na Sanaderov poziv nastupao u HDZ-ovoj predizbornoj kampanji 2007. no kazao je da za to nije dobivao novac od također optuženog bivšeg stranačkog rizničara i šefa carine Mladena Barišića. Izlazeći iz sudnice podigao je ruku prema klupi za optuženike i upitao Sanadera: "Jesi li zadovoljan predsjedniče?".



Thompson je, pak, na sudu odbacio tvrdnje da je primio novac za ne nastupanje, kao i da je gotovinu primio od Barišića koji je posvjedočio da je Thompsonu na Sanaderov zahtjev isplatio nešto više od pola milijuna eura.



"Nitko mi nije dao ni nudio novac. Za mene je bio šok kada sam čuo takvu izjavu gospodina Barišića", posvjedočio je Thompson koji je ipak priznao da je bio u carini, ali samo kako bi se podružio s obožavateljima uoči "velikog maksimirskog koncerta".



Priznao je i da je nešto kasnije kupio zemljište na Remetama, ali da su novac za to uložila njegova dva partnera iz Njemačke. O tome su, tvrdi, potpisali i ugovor, no porezna ga uprava nije priznala pa su mu "razrezali" 1,3 milijuna kuna poreza.



Barišić je u svom iskazu kazao da je s Thompsonom bilo dogovoreno da iz crnog fonda dobije najviše 200 tisuća eura za kupnju zemljišta, da bi nakon kampanje došao sa svećenikom Slavenom Milanovićem Litrom i pričom da mu je za zemljište potrebno 515 tisuća eura. Kada mu je Barišić, nakon dogovora sa Sanaderom, isplatio novac navodno ga je nazvao Litre i rekao da nedostaje osam tisuća eura. I Sanader je to primio s gnušanjem, no Litre je ipak došao po novac, kazao je Barišić u listopadu 2013.



Uz bivšeg premijera Sanadera i Barišića na optuženičkoj klupi u ovom slučaju je i HDZ kao prva stranka optužena za korupciju, vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak, nekadašnja HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević te bivši glasnogovornik Sanaderove Vlade i HDZ-a Ratko Maček. Svi su na početku ponovljenog suđenja koje je zatražio Vrhovni sud, za razliku od prvog postupka, odbacili optužbe za izvlačenje novca i punjenje "crnog stranačkog fonda" preko marketinške agencije Fimi media.



