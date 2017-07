U Hrvatskom saboru u petak je obilježena 22. godišnjica genocida u Srebrenici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković tom je prilikom naglasio kako tragedija Srebrenice još uvijek traje sve dok se ne identificira i posljednja žrtva, te se ne smije zaboraviti zbog istine, njezinog otkrivanja, zbog osvješćivanja i priznavanja zločina.

Foto: FENA

"Zločini u Srebrenici mogli su se predvidjeti, a oni koji su mogli nisu ih spriječili. To je najcrnja strana srebreničke priče i veliki grijeh međunarodne zajednice", poručio je Jandroković.

Naglasio je kako na spomen Srebrenice i dalje prevladava isti osjećaj neshvaćanja - zašto i kako se takav barbarski zločin iz mržnje uopće mogao dogoditi.



"Iako je u Haagu optužen jedan dio odgovornih, mnogi izvršitelji zločina još uvijek su na slobodi. Na nama je svima da nastavimo pružati potporu utvrđivanju odgovornosti za počinitelje ratnih zločina, inzistirajući na pronalaženju svih nestalih. To dugujemo žrtvama i njihovim obiteljima", kazao je Jandroković, koji je i pokrovitelj obilježavanja srebreničke tragedije u Saboru.



Za nekoliko dana, napomenuo je, bit će pokopano još 70 identificiranih osoba koje će naći smiraj uz 6.504 pokopane žrtve najvećeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, a među njima i sedam maloljetnika.



"Sve su to bili životi ispunjeni osjećajima koje svako ljudsko biće poznaje, osjećajima nade, sreće, straha, ljubavi ili prijateljstva. I onda najednom, jednim okrutnim činom, njihovi životi iznenada su svedeni na ništavilo. Životi iza kojih je ostala samo tjeskobna tišina. I bol", rekao je Jandroković.



Hrvatski sabor, dodao je, danas odaje priznanje i majkama iz Srebrenice, koje se sve ove godine bore da pronađu svoje najbliže, da približe svijetu srebreničku istinu i očuvaju uspomenu na sve njezine žrtve.



"Iako je u Srebrenici izvršen genocid, ima onih koji to poriču. I zato svi zajedno moramo biti složni u utvrđivanju istine - to mora biti naša svakodnevna pojedinačna i kolektivna zadaća. Naša pojedinačna i kolektivna zadaća mora biti i čuvanje sjećanja, jer zaborav i ravnodušnost su najveći neprijatelji. Naša odgovornost mora biti i borba za pravdu, poštivanje dostojanstva i prava svakog čovjeka, prenošenje tih vrijednosti na buduća pokoljenja. Danas smo se ovdje okupili ujedinjeni u istoj želji, da kažemo svakom zločinu nikada više", poručio je predsjednik Sabora.



Pokrovitelj obilježavanja srebreničke tragedije u Saboru je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a organizatori zastupnica manjina Ermina Lekaj Prljaskaj, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod".



Bandić je kazao kako se ne smije zaboraviti šutnja međunarodne zajednice na tu veliku tragediju. "Dužnost nam je da se ne dozvoli da se događaj poput ovog ušutka i depersonalizira", poručio je.



Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zagreba Harun Omerbašić poručio je kako "izjave da u Srebrenici nije bilo genocida koje dolaze iz usta političara, načelnika, bivših UN-ovih djelatnika, kvazi historičara, potvrđuju misao da zlo ne miruje nikada". "Ovo nam je motiv da pomognemo svim onim majkama i ženama, koje po međunarodnim sudovima traže kakvu-takvu pravdu za svoju djecu i muževe", rekao je Omerbašić.



Lekaj Prljaskaj je rekla kako je posljednji genocid 20. vijeka izvršen u BiH, a "planetarni simbol tog zločina bila je Srebrenica".



Komemoraciji u Saboru prisustvovali su i predstavnici diplomatskog zbora, vjerskih zajednica te brojni saborski zastupnici.

(FENA)