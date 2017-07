Predsjednik Lide socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i narodni poslanik u Skupštini Srbije Nenad Čanak najavio je da će prisustvovati komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici koja će se održati u Memorijalnom centru u Potočarima 11. jula i da su predstavnici LSV i ranijih godina prisustvovali komemoraciji srebreničkim žrtvama, javlja Anadolu Agency (AA).

Nenad Čanak / 24sata.info

"Već dugi niz godina je u Potočarima neko iz LSV prisutan. Bojan Kostreš, potpredsjednik stranke, kada je bio predsjednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u to vrijeme je bio prvi državni funkcioner iz Srbije koji je bio u Potočarima. Meni ovo nije prvi put da idem, to jednostavno mora da se uradi ako se želi napraviti bilo kakav ozbiljan pomak u pomirenju i uspostavljanju normalnih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine“, rekao je Čanak za AA.



Lider LSV naglasio je da je jasno da pojedinim predstavnicima političkih elita sa svih strana odgovara da manipulišu tako stresnim događajima kao što je bio genocid u Srebrenici.



"Mislim da se tu, s jedne strane onih koji to osuđuju i s druge strane onih koji to napadaju poptuno sramotno relativizuje veličina samog zločina, najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata i mislim da je poenta u tome da se tom relativizacijom praktično dovodi do toga da se skupljaju jefitni politički poeni. Jer kad god neko na ovim prostorima nema odgovor na ekonomske probleme, na probleme zdravstvene zaštite, penziono-invalidske zaštite i slično, onda se počne hvatati za patriotizam, za žrtve, umjesto da Srebrenica bude strašni podsjetnik do čega dovode države jedna drugu kada vlast padne u ruke zločinaca. Ona, na žalost, se dosta često pretvara u poprište političkih manipulacija“, ocijenio je Čanak.



Komentarišući zvaničan stav bivšeg predsjednika Vlade Srbije, a sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se u Srebrenici dogodio strašan zločin, a ne genocid, i mogućnost da se izborom Ane Brnabić za novu predsjednicu republičke vlade izmijeni državni stav po pitanju događaja u Srebrenici iz avgusta 1995. godine, Čanak je naglasio da je taj događaj za njega genocid, i da ne želi da licitira oko toga kakav će biti odnos nove premijerke spram toga.



"Ne bih htio da licitiram oko toga iz jednostavng razloga što ja genocid nazivam genocidom s obzirom na to da je tako opisano u presudi Haškog tribunala i ja nemam namjeru ispravljam Haški tribunal u tom slučaju. Ako ste primijetili, Haški tribunal je napravio mnogo grešaka, mnogo propusta, donio presude koliko god se ja sa nekima neslagao. Jedna od njih je gotovo sigurno to da Vojislav Šešelj nije nizašta kriv, a lično sam svjedočio mnogim stvarima za koje bi morao biti procesuiran, ako ne pred Haškim tribunalom, ono sasvim sigurno pred sudovima u Srbiji i ne samo on. Ja sam ga naveo kao najpoznatijeg iz devedesetih u tom svijetlu. Međutim s obzirom na to da je to jedini sud koji se bavio zločinom u Srebrenici, tako i ova presuda mislim da nas, ako želimo da poštujemo međunarodne institucije, obavezuje da stvari nazovemo svojim pravim imenom. U tom smislu genocid je genocid, a to što se ponekad kod nas naziva etničko čišćenje je tepanje genocidu, što je nedopustivo. Svako etničko čišćenje je suštinski genocid“, naglasio je Čanak.



Odgovarajući na pitanje da li u procesu pomirenja u regionu mogu da učestvuju ljudi koji su bili u strukturama vlasti tokom ratova na prostoru SFRJ, ili je za to potrebna nova politička elita, predsjednik LSV navodi da nije poenta da li su stari ljudi tu, nego da li su stare ideje tu. Jer ljudi se mijenjaju.



"Da mi je neko rekao da će Srbija 2017. godine opet pred obilježavanje srebreničke tragedije imati i one koji smatraju da je to 'podvala srbskom narodu', a da će se u Banjaluci organizovati skup podrške Ratku Mladiću baš 11. avgusta, ja ne bih u to vjerovao. Ali takođe ne bih ni vjerovao da žena može da bude na čelu Vlade u Republici Srbiji. Znači, događaju se stvari koje su zaista nevjerovatne na svaku stranu. Potrebne su nove ideje, da se hladne glave suoči sa prošlošću. Ne treba bježati od antifašizma, od svega onoga što je u stvari definisalo i Srbiju i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i ostale republike bivše Jugoslavije i najzad shvatiti da je moderna Evropa zasnovana na antifašizmu, bez obzira na to koliko je to u trenutno demode ideja. To je jedina ideja uz koju ovaj prostor ima ikakvu budućnost“, zaključio je Nenad Čanak.



(AA)