Obdukcija na Odjelu patologije KBC-a Split na tijelu osobe koja je u četvrtak pronađena u septičkoj jami na području Makarske pokazala je da se radi o Anti Zovku, muškarcu koji je nestao prije 40 dana i za kojim se tragalo, a koji je ubijen iz vatrenog oružja, doznaje se u subotu u splitskoj bolnici.

Foto: 24sata.info

Taj 46-godišnji trgovac rabljenim automobilima nestao je prije 40 dana, a posljednji ko ga je vidio bio je Rudolf O.B. koji je Zovki dugovao nekoliko tisuća eura. Policija ga je nakon Zovkova nestanka u nekoliko navrata o tome ispitivala, no on im je rekao kako je Zovku vratio novac koji mu je dugovao te da se on nakon toga odvezao sivim mercedesom.



U potrazi za Antom Zovkom osim policije i porodice sudjelovali su i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja te psi tragači, no nestalom nije bilo traga.



Dvadesetak dana nakon Zovkova nestanka, Rudolf O.B. je pokušao samoubistvo rezanjem vena, a pronađen je u automobilu na makadamskom putu i zadržan na liječenju na Odjelu psihijatrije.



Dan nakon izlaska iz bolnice objesio se ispred svoje kuće, a za sobom je ostavio poruku u kojoj je napisao da je to napravio zbog financijskih problema.



Tijelo nestalog Zovka otkriveno je u četvrtak navečer u septičkoj jami Rudolfa O.B., a u petak obavljena obdukcija pokazala je kako je Zovko ubijen s dva hica iz pištolja kalibra 9 milimetara.



