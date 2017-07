Organizacija "Žene u crnom" danas je u Beogradu akcijom "Srebrenica 8372" odala poštu žrtvama genocida u Srebrenici, javlja Anadolu Agency.

Foto: AA

Učesnici akcije nosili su crne transparente na kojima je pisalo "Srebrenica nikada nećemo zaboraviti", "Odgovornost", "Srebrenica" i "Solidarnost", kao i srebrne table sa brojem 8.372, što ukazuje na broj žrtava.



Predsjednica "Žena u crnom" Staša Zajević izjavila je da ta organizacija želi da izrazi solidarnost prema žrtvama i da traži da vlast uvaži sudske činjenice, da proglasi 11. jul Danom sjećanja na genocid u Srebrenici i zakonski sankcioniše negiranje genocida.



Ona je ocijenila da Vladi Srbije nije stalo do poštovanja dostojanstva žrtava i da je situacija danas gora nego prije godinu dana.



"Neprekidno odbijanje predsjednika države Aleksandra Vučića da nazove zločin u Srebrenici genocidom slijede svi političari uključujući i opozicione i to pokazuje da nikada nisu prekinuli sponu sa režimom koji je počinio zločin, organizovao i planirao zločin", rekla je Zajević novinarima na Trgu Republike.



Na samo nekoliko metara od akcije "Srebrenica 8372", akciju "Zašto nema pravde za srpske žrtve u Srebrenici?" organizovalo je Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, te je policija bila prisutna u velikom broju, a dva skupa razdvajao kordon.



Na skupu nije došlo do fizičkih obračuna, ali je došlo do verbalnih provokacija.



Predsjednik Udruženja Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić dobacivao je sve vrijeme prije kordona nazivajući "Žene u crnom" "predratnim, ratnim i poslijeratnim profiterima", vikajući da njima niko nije ubijen i da one ne poštuju srpske žrtve.



Iz njegovog "tabora" čuli su se povici "Naser Orić ubica", a nekoliko mladića približilo se do kordona i razvilo zastavu Vojske Republike Srpske i fotografiju generala Ratka Mladića kome se sudi za genocid, kao i natpise "Šta je sa 100.000 protjeranih Srba iz Sarajeva" i "Ko će ubijenim Srbima bar da se pokloni i izvini, ko u Hagu niko za njih ne odgovara".



Zajević je novinarima rekla da su učesnici kontra-skupa eksponenti onoga što se dešava na najvišim institucijama vlasti u Srbiji i da smatra da Srbija tone u "moralni sunovrat i fašizaciju".





(AA)