Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da je u Srebrenici počinjen veliki i stravičan zločin, te da je ključna poruka da se to ne smije nikada ponoviti nijednom narodu.

"Naša obaveza je da ukažemo na iskreno saosjećanje sa porodicama žrtava, te da izrazimo nadu da se to više nikad ne ponovi. Izvukli smo pouke i lekcije, kao što smo izvukli pouke iz zločina u Bratuncu, iz Oluje, iz Jasenovca. Ključna pouka je da se to ne smije ponoviti nijednom narodu. Suviše smo prolili krvi, sada trebamo proliti znoj", rekao je Vučić, gostujući u emisiji "Ćirilica".



Osvrnuo se i na napad na njega koji se dogodio 2015. godine u Srebrenici.



"Napad koji se meni dogodio na obilježavanju godišnjice u Srebrenici je sitnica i nije fer govoriti o tome uoči godišnjice", naveo je predsjednik Srbije.



On je poručio da su odnosi Srba i Bošnjaka ključni za budućnost.



"Dok sam predsjednik, uvijek ću raditi na tome, čuvajući naravno srpske interese. To iskreno mislim i osjećam i znam koliko bi katastrofalno izgledala budućnost da vodimo drugačije odnose", konstatovao je Vučić.

